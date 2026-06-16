Technológiai-streaming platformmal köt megaüzletet a Fox

A Paramount - Warner Bros Discovery házasság után befutott az újabb gigászi összegű technológiai-médiapiaci deal az amerikai piacon: a Fox Corporation bejelentette, hogy egy 22 milliárd dolláros készpénz- és részvényügylet részeként felvásárolja a Roku nevű streaming-technológiai platformot.

A hétfőn bejelentett, várhatóan 2027 első felében lezáruló ügyletnek köszönhetően a Fox egy nagyjából 100 millió, jórészt amerikai háztartásban jelen lévő platform felett szerezhet kontrollt, ezzel a hagyományos kábeltévés médiaszolgáltatói státuszból kimozdulva kapuőri szerepbe előlépve.

A Roku a világ egyik legnépszerűbb streaming eszköze, mely tulajdonképpen egy okostévés platformnak is felfogható. A cég egyrészt a legnépszerűbb SVOD-szolgáltatók (Netflix, Disney+, Hulu stb.) partnereként az általa becsatornázott streamingelőfizetők után szerzett jutalékból, illetve az eszközökön megjelenő reklámokból származó bevételekből tartja fenn magát.

A vállalat egyben az egyik legnagyobb nyertese az amerikai tévépiacot az utóbbi években jellemző erőteljes cord-cutting jelenségnek, melynek lényege, hogy az előfizetők egyre nagyobb számban fordulnak el a drága és egyre kevesebb minőségi tartalmat kínáló lineáris televíziótól - ezzel többek között éppen az olyan nagy tévétársaságoknak borsot törve az orra alá, mint a Fox.

A Roku felvásárlásával az ingyenes, reklámalapú streaming-piac jelentős része egy kézbe kerül, miután a Fox már korábban felvásárolta a Tubi-t, az akvizícióval pedig a médiacéghez kerül a The Roku Channel. A Fox számára az üzlet emellett azzal az előnnyel is járhat, hogy ezzel hozzájuthat a Roku rendkívül értékes felhasználói adatbázisához és hirdetési technológiájához, mely a becslések szerint megduplázhatja a médiacég reklámbevételeit.

Bár a felek szerint a Roku az akvizíciót követően továbbra is független platformként működik majd tovább, egyes elemzők szerint a Fox számára óriási kísértést jelent majd, hogy saját tartalmait előnyben részesítse majd a platformon. Ezzel együtt a felvásárlásnak politikai vetületei is lehetnek azzal, hogy a Fox, illetve a Murdoch-család tradicionálisan a Trump-adminisztráció, illetve a republikánusok egyik fontos médiapiaci támogatójának számít.