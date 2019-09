Tovább küzd a Facebook a videósok kegyeiért

Rengeteg videós újdonságot jelentett be a Facebook az Amszterdamban rendezett International Broadcasting Convention (IBC) esemény alkalmából, melyek a Facebook Live-ot, a Watch Party-t és a Creator Studio irányítópultot egyaránt érintették - számolt be róla a TechCrunch. Ezek közül is a legtöbb bejelentés a videós élőközvetítések Facebook Pagesen megjelenő lehetőségeinek kiterjesztésére vonatkozott, amelyet a cég reményei szerint még több profi közvetítő fog igénybe venni a jövőben, mint például játékstreamerek, újságírók vagy közéleti szereplők. Ráadásul az élő videó a vállalatnak a közösségi oldalon eltöltött idő miatt is fontos, mivel ezek a tartalmak egy korábbi közlés szerint hatszor több interakciót váltanak ki a felhasználókból a hagyományos videókhoz képest.

Machine learning és Scrum A HWSW októberben induló gyakorlatorientált, 10 alkalmas, 30 órás online képzéseire most early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni!

Egyelőre a tartalomkészítők szűk köre tesztelheti a Live API próbaüzemmódját, amellyel a nyilvános közvetítések előtt szűk körben is ki lehet próbálni például a kép- és hangminőséget, interaktív funkciókat. A közvetítést ekkor még csak az adott Facebook oldal adminisztrátorai és szerkesztői láthatják, hogy ellenőrizzék, indulhat-e a műsor élőben. Ezenkívül a tesztben résztvevő videósok már megvághatják az élőközvetítések elejét és végét, ha például abban elévülő információk szerepelnek a videót később nézők számára vagy kevésbé releváns pillanatokat tartalmaznak. A videók a jövőben már 8 órásak is lehetnek a korábbi 4 órához képest, amellyel már jobban lehet konferenciákat, e-sportokat vagy éppen a példa szerint a NASA űrsétáját közvetíteni.

Mostantól az élő videók már az adattakarékos alkalmazásból, vagyis a Facebook Lite-ból is elérhetők lesznek. Ebből is látszik, hogy a vállalat komolyan gondolja a befektetést a területbe, és a fejlődő országokban is nagy potenciált lát a mobilos élőműsorok elérhetővé tételében.

Több újítás érkezik a Watch Parties szolgáltatásba is, amellyel az ismerősök egyszerre nézhetnek videókat, hogy így nagyobb legyen a közösségi élmény a Facebook elképzelése szerint. Az eredeti elképzelésből ugyanakkor elvesz, hogy mostantól a közvetítéseket a készítők újra lejátszhatóvá is tehetik azok számára, akik mégsem tudnának jelen lenni adott időpontban. Ezzel párhuzamosan az események szervezői az oldalaikon előre bejelenthetik a következő videóparti időpontját. Az érdeklődők a bejegyzésnél jelezhetik csatlakozási szándékukat, majd értesítést kapnak a közös videózás indulásakor.

Mindez újabb mérőszámokkal is kiegészül, hogy a videósok részletesebb adatokat tudjanak mondani például a hirdetőiknek is a közönség alakulásáról. A Watch Party-nál láthatóvá válik Creator Studióban a nézők által összesen megtekintett percek száma (Minutes Viewed), továbbá azoknak az egyedi látogatóknak a száma, akik legalább 60 másodpercig nézték a műsort (Unique 60s Viewers). Ezenkívül a videósok irányítópultjáról elérhető lesz, hogy melyik tartalom hozta a legtöbb visszatérő nézőt. Az oldalak historikus adatai alapján pedig láthatóvá válik a videók hatékonysága, vagyis hogy mely tartalmak tudták legtovább képernyő előtt tartani a nézőket. Az új mutatók a következő hónapokban élesednek majd a Creator Studio felületén.