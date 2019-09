Prémium Firefox támogatást nyújt nagyvállalatoknak a Mozilla

Elrajtolt a Firefox nyáron már beharangozott fizetős konstrukciója, a megoldással a Mozilla a nagyvállalati felhasználókat veszi célba. A Firefox Premium Support szolgáltatás kiemelt terméktámogatást kínál a böngészőt használó nagyvállalati ügyfeleknek, akiknek a szervezet többek között egy dedikált ügyfélportált, illetve fejlettebb bugjelentési és SLA kezelési opciókat is létrehozott. A böngésző persze az új támogatási konstrukcióval párhuzamosan továbbra is használható marad ingyenesen is.

Az új szolgáltatásról először a Ghacks számolt be, a lap szerint a megoldás árazása telepítésenként 10 dolláról, azzal ügyfeleknek lehetőségük van privát bugjelentéseket leadni, illetve SLA keretein belül kritikus javításokat is kaphatnak - mindehhez pedig az említett SLA-menedzsment eszközt is biztosítja a szervezet. A vásárlók által jelentett bugokat továbbá a Mozilla kiemelten kezeli, garantált válaszadási idő mellett, illetve proaktív értesítéseket is küld számukra a "kritikus Firefox eseményekről" - noha hogy utóbbi pontosan milyen eseményeket takar, annak kapcsán a cég egyelőre nem ment részletekbe, de vélhetően a nagyobb fejlesztési mérföldkövekre, illetve fontosabb változtatásokra vonatkozó korai értesítésekre vonatkozik.

A megoldással a Mozilla szerint a nagyvállalatoknak lehetőségük nyílik a deployment feladatok, illetve a már kész telepítések hatékonyabb kezelésére is, a privát bugjelentés pedig különösen vonzó lehet a szegmensben. A Premium Support felhasználói továbbá mélyebb betekintést kapnak a böngésző fejlesztési ütemtervébe is.

Mindezek mellett a Firefox továbbra is ingyenes marad mind az otthoni, mind a céges felhasználók számára, ha nem kívánják igénybe venni a prémium támogatást. A frissen elindított nagyvállalati konstrukciótól a jelenleg túlnyomórészt az online keresőktől származó bevételekre, azok közül is elsősorban a rivális Google-ra támaszkodó Mozilla új bevételi lábat remél, a kiterjesztett támogatás pedig egyes cégeknél akár a váltást is motiválhatja a jelenleg használt böngészőről Firefoxra.

Nem lenne meglepő, ha a későbbiekben további fizetős termékek és szolgáltatások is felbukkannának majd a Mozilla zászlaja alatt, akár az otthoni felhasználókat is megcélozva - az első ilyen jó eséllyel a vállalat egyelőre béta címkével elérhető VPN-je lehet, amely a tesztidőszak után válik majd fizetőssé.