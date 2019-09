Kimaradt az alvásfigyelés az Apple Watch Series 5-ből

A tegnap bejelentett okosórából végül kimaradt kimaradt az elmúlt napokban pletykált alvásfigyelés, amely helyett mindig aktív kijelzőt implementált az Apple. Az érdemi újítások sora ezzel majdnem véget is ér, a közvetlen előd Series 4-hez képest ugyanis már csak a beépített digitális iránytű, illetve a nagyobb, 32 gigabájtos belső tárhely jelent számottevő előrelépést.

Az always-on kijelzőhöz nem volt szükség komoly átalakításokra, az Apple Watch Series 5 ugyanazt az LTPO OLED panelt alkalmazza, mint elődje. A tervezőknek így csak a kijelzővezérléshez és az energiagazdálkodáshoz kellett hozzányúlniuk. A módosításoknak hála a kijelző képes egészen 1 hertzre csökkenteni képfrissítését, amellyel jelentős mértékű energiát lehet megtakarítani úgy, hogy közben a panel aktív marad. Természetesen a fényerő csökken, amennyiben viszont az óra a korábbiakhoz hasonlóan azt érzékeli, hogy tulajdonosa maga felé fordítja az előlapot, a paraméterek automatikusan az aktív állapotnak megfelelő szintre emelkednek.

Az Apple szerint ezzel bizonyos helyzetekben már nem szükséges a csukló elfordításával felébreszteni az okosórát, ami amellett, hogy kényelmes, akkus üzemidőt takaríthat meg. Természetesen a mindig aktív kijelző ebből valamennyit elvisz, a cég szerint azonban mindennel együtt változatlan maradt az üzemidő. Ez egy teljes feltöltéssel 18 órát jelent normál használat mellett az Apple saját mérése alapján. Ez az Apple Watch Series 4 és Series 3 értékével is megegyezik, felhasználói tapasztalatok alapján viszont az előbbi modell tovább bírja, így a valós használat melletti értékkel most is érdemes lesz megvárni a független teszteket.

A kijelzőt érintő fejlesztésnél szerényebb az okostelefonokból már jól ismert digitális iránytű, amivel az Apple egy apró lépéssel ismét közelebb hozta a Watch-ot az iPhone-hoz. A beépített 4G modemes kiadásoknál elérhető az okostelefonokból már ugyancsak ismert szolgáltatófüggetlen vészhívás lehetősége. Az újítások rövid sorát új, titánból készült készülékházzal, illetve a korábbról már ismert kerámiaház újjáélesztésével fejelte meg az Apple, mindkét esetben komoly felárért cserébe. Az alapár azonban nem változott, a 40 milliméteres modell bruttó 155 000, a 44-es pedig 165 000 forintról indul, amelyekhez az Apple üzleteiben a listaárnál kedvezményesebben párosíthatóak egyes (gyári) óraszíjak.

Olcsó iPad

Az új iPhone-ok és az Apple Watch mellé egy belépőszintű iPadet is bemutatott a cupertinói cég. A hetedik generációs (vagy 2019-es) modell új, nagyobb IPS LCD kijelzőt kapott. A panel képátlója immár 10,2 hüvelyk, amely egyben a 2010-ben bemutatott 9,7 hüvelykes megoldás végét is jelenti. A kijelző 2160x1620 felbontású, maximális fényereje pedig 500 nit. Ugyancsak üdvözlendő, hogy az új táblagép megkapta a mindeddig csak a Pro modelleknek járó Smart Connectort, amivel külső billentyűzet csatlakoztatható hozzá. Az (első generációs) Apple Pencil támogatás is megmaradt, a készülék tehát nagyon hasonlít az egykori 10,5 hüvelykes iPad Próhoz.

A processzorhoz nem nyúlt az Apple, maradt a még iPhone 7-ből átemelt A10 Fusion chip, egyelőre ismeretlen kapacitású (vélhetően 2 vagy 3 gigabájt) memória társaságában. Az A10 szerepe annak tükrében érdekes, hogy a processzor immár 3 éves, az idén bejelentett iPad Minibe pedig már a lényegesen gyorsabb és hatékonyabb Apple A12 Bionic került. Ennek ellenére az új iPad jó vétel lehet, a 32 gigabájtos alapmodellért ugyanis csupán bruttó 135 000 forintot kér az Apple, amely nagyobb tárkapacitás és LTE modem mellett 225 000 forintig tornászható fel.