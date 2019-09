Új csúcsegeret és billentyűzetet mutatott be a Logitech

A svájci központú cég az idei évre is ráncfelvarrásokkal készült. Az MX Master 3 a 2015-ben bemutatott széria harmadik tagja, az MX Keys pedig a két éve bemutatott MX Craft egyenesági leszármazottjának tekinthető. Ennek megfelelően nem hoztak eget rengető fejlesztéseket a termékek, a legnagyobb durranást az egérben található MagSpeed görgőmechanizmus jelenti.

Az MX Master 3 kialakítása tehát nagyban hajaz a közvetlen elődre, a formatervhez csupán néhány ponton nyúlt hozzá a Logitech. Változott az előre és vissza gombok elhelyezése, illetve az ezek alatt és mögött, a hüvelykujj környékét borító gumiszerű felület kialakítása. Szintén átszabták a görgőket, amelyekről eltűnt a jobb tapadást biztosító gumiborítás. A burkolat alatt ennél lényegesen komolyabb változtatást eszközölt a cég, amely teljesen újrarajzolta a középső gombként is funkció görgő felépítését. Az évek óta alkalmazott fogaskerekes mechanikát ugyanis az elektromágneses MagSpeed váltotta, mely a beszámolók szerint minden eddiginél simán és csendesebb élményt biztosít.

Nem mellékes, hogy a Logitech szerint az akkus üzemidő is sokat javult, egyetlen töltéssel ugyanis akár 70 napot is kibír a beépített Lítiumion-akkumulátor. Ezt a kor elvárásainak megfelelően egy Type-C aljzaton keresztül lehet tölteni jóformán bármilyen USB portról. A legfeljebb 4000 DPI felbontású érzékelővel rendelkező vezeték nélküli egér egyidőben akár 3 számítógéphez is hozzárendelhető a Logitech Unifying külső egységével vagy sztenderd Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Az MX Keys újításainak listája lényegesen szerényebb, hisz a billentyűzet gyakorlatilag 2 éve bemutatott MX Craft megcsonkított verziójának tekinthető. Ennek megfelelően a billentyűket felvonultató háttérvilágításos rész változatlan maradt, a bal felső sarokba biggyesztett tárcsa, illetve az azt tartalmazó sáv azonban szinte teljesen eltűnt. Ez alapján (ahogy arra anno számítani is lehetett) a fejlesztés nem bizonyult elég kapósnak, amiben vélhetően nagy szerepet játszott a csillagászati árazás is. A Logitech ezért kukázta a tárcsát, az árat pedig pont a felére, nettó 100 dollárra csökkentette, amely egyébként egyezik az MX Master 3 árcédulájával. A billentyűzet is beépített akkuval rendelkezik, egyetlen töltéssel pedig nagyjából 10 napot bír ki.