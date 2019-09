Közel hatmillió magyar használ okostelefont

Mára átléphette a hatmilliós határt a magyarországi okostelefon-felhasználói bázis mérete, derül ki több, a piac változásait követő felmérésből. Az eNET frissen publikált, májusi adatokat tartalmazó kutatásában rámutat, hogy ma a felnőtt magyar internetezők körében 89%-os az okostelefon-penetráció, ez a réteg pedig önmagában 5,3 millió felhasználót jelent - a piacot több kutatócég bevonásával szondázó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) azonban már 2018. végén is ennél több, mintegy 5,5 millió okostelefon-felhasználóval számolt, a 14 éves kor feletti teljes lakosságra levetítve.

Az eNET kutatása emellett több, a használatot érintő érdekes statisztikát is tartalmaz, egyebek mellett olyanokat, melyek a felhasználók függését is jól szemléltetik. Így a válaszadók 71 százaléka szinte soha nem kapcsolja ki okostelefonját, 55%-uk pedig éjszaka is maga mellett tartja. A magyarországi okostelefon-felhasználók egynegyede (azaz körülbelül 1,5 millió ember) a vécére menet sem tud elszakadni a készüléktől - derül ki a felmérésből.



Másfél millióan a WC-re is magukkal viszik

A magyar okostelefon-piac összetételére vonatkozóan is szolgál adatokkal a felmérés, így a válaszok értelmében hazánkban tovább tudták növelni dominanciájukat az androidos gyártók: a Magyarországon használt okostelefonok 85%-án fut a Google mobilos operációs rendszere, 11%-on iOS található, illetve 3%-on tartja magát a Windows Phone. A márkaösszetételt tekintve a hazai piacvezető továbbra is a Samsung (a használt készülékek 34%-át a koreai gyártó szállította), a második a kínai Huawei 23%-kal, a harmadik pedig az Apple 11%-kal. A maradék 32%-on különböző, kizárólag androidos gyártók osztoznak. Az eNET kutatása utal rá, hogy a gyártók erőviszonyát már rövid távon befolyásolhatja a Huawei-t sújtó amerikai kereskedelmi embargó, melynek kimenetele és hatásai egyelőre nehezen jósolhatók meg.

Nem túl meglepő módon a magyarok túlnyomó többsége (85%-a) az árat tartja a legfontosabb szempontnak, amikor okostelefont választ magának, de meglepően nagy (82%-os) aránnyal képviseltetik magukat a technikai szempontok, illetve a készüléken futó operációs rendszer (75%).

Az okostelefonjukkal internetezők száma is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, bár hogy pontosan milyen mértékben, arra a különböző kutatások eltérő választ adnak. Míg az eNET most publikált adatai szerint a felnőtt internetezők körében 2017. áprilisa óta az okostelefonon internetezők száma mintegy 1,7 millióval nőtt, elérve a 4,5 millió főt, addig az NMHH adatai szerint már 2018. végén ennél lényegesen többen, 4,7 millióan bonyolítottak mobilnetes forgalmat okostelefonon, ráadásul ehhez további 1,42 millió vállalati előfizető is csatlakozott. Az NMHH szerint az éves növekedés jóval szerényebb volt, így már 2017. második felében átlépte a négymilliót a lakossági mobilnet-előfizetők száma hazánkban.