Zabálja a processzort a Windows 10 új frissítése

Homokszem került a Windows 10 legújabb kumulatív frissítésébe. Felhasználói visszajelzések alapján a KB4512941 jelölésű csomag bizonyos konfigurációknál irreálisan magas processzorterhelést generál. A felhasználók és a Microsoft szerencséje, hogy a csomag opcionális frissítésként került ki, így a szokásosnál kevesebb embert érint az olykor rendkívül zavaró jelenség. A Tom's Hardware szerint a probléma a Cortana, vagyis a beépített virtuális asszisztens környékén gyökerezik.

A pénteken publikált KB4512941 több problémát hivatott orvosolni. A Microsoft hivatalos közleménye szerint többek között a Remote Desktop, a Windows Sandbox, a TPM, illetve a játékok alatti térhangzás (Spatial Audio) javítást is tartalmazza a csomag. Ahogy azonban olykor lenni szokott, a javításokkal együtt újabb hibákat érkeztek. A leginkább szembetűnő problémát a szóban forgó irreálisan magas erőforrás kihasználtság jelenti, amely a SearchUI.exe fájlhoz köthető. Egyes beszámolók szerint a Cortana alapját adó folyamat konfigurációtól függően akár 30-40 százalékos processzorterhelést és 150-200 megabájt memóriát is elfogyaszthat, miközben a virtuális asszisztens bizonyos esetekben be sem tölt.

Bár hasonló hibákra volt már példa a múltban (más operációs rendszereknél is), a probléma annak tükrében vet kifejezetten rossz fényt a Microsoftra, hogy a magas erőforrás kihasználtságot többen előre jelezték. A kellemetlen jelenség ugyanis már a Windows Insider Programban résztvevők számára is feltűnt, amit többen szóvá is tettek a Feedback Hubon. A panaszok ugyanakkor ismét átcsúsztak a szűrőn, amely újabb kérdéseket vet fel a tesztprogram hatékonyságával kapcsolatban.

A rendkívül kellemetlen, a Windows 10 1809-es kiadását érintő adatvesztéses hiba hasonló módon csúszott le a Microsoft saját radarjáról. A Feedback Hubon már a kiadás előtt három hónappal érkeztek adatvesztésre vonatkozó hibajelzések, a közösség azonban nem emelte ki ezeket a tömegből, a hasonló problémákat automatikusan összevonó rendszer pedig nem egyesítette a visszajelzéseket, így azok végül elkerülték a fejlesztők és a hibavadász csapat figyelmét. A KB4512941-nél tapasztalt probléma alapján hasonló eset közel egy évvel az adatvesztéses botrány után is könnyen előfordulhat, a Microsoftnak tehát egyelőre nem sikerült érdemben javítania a rendszerén.