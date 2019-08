Máris itt az iOS 13.1 bétája

Váratlanul új iOS bétával lepte meg a fejlesztőket az Apple, a vállalat kiadta az iOS 13.1-es béta kiadását - miközben még a 13-as stabil főverzió érkezése is várat magára. Az érdeklődők így a szokottnál korábban kezdhetnek ismerkedni a legújabb fő kiadást követő első nagyobb frissítéssel. A lépés azt sugallja, hogy a cég a vártnál (vagy legalábbis az elmúlt években tapasztaltnál) előbb el tudott készülni az iOS 13 fejlesztésének javával, illetve jó eséllyel az iOS 13 debütálása után a 13.1-es frissítésre sem kell majd sokat várni.

Az iOS 13.1-ben egy sor, eredetileg az iOS 13-ban ígért funkció megjelenik, mint a Shortcut Automations vagy a Maps ETA, ugyanakkor ahogy tweetjében Mark Gurman, a Bloomberg újságírója is rámutat, továbbra is vannak olyan, a hamarosan érkező főverzióból kigyomlált megoldások, amelyek a friss bétából is hiányoznak - ilyen például a beérkező üzenetekre való válaszadás az AirPods füllhallgatóról vezérelt Sirin keresztül.

Kép: MacRumors

Az iOS béták régi-új Shortcuts Automations funkciója lehetővé teszi számos folyamat automatizálását, bizonyos feltételek mentén. A koncepció a jól ismert IFTTT-re emlékeztet, a felhasználók olyan feltételeket adhatnak meg az új funkciónál, mint bizonyos időpontok, riasztások, vagy épp egy edzés elkezdése, amelyet az Apple Watch szenzorai érzékelnek, de akár bizonyos földrajzi helyekre való megérkezés is beállítható egy-egy folyamat kezdési feltételeként. Ez utóbbi aztán a telefonon valamilyen kiválasztott műveletet, alkalmazást indíthat el. A megoldással az Apple HomeKit platformját támogató okosotthon-kiegészítők is munkára foghatók - a frissítéssel egyébként a HomeKit app ikonjai is megújulnak.

Mindezek mellett több apróság is érkezik a 13.1-es bétában, ilyen a vállalat Maps térképalkalmazásába érkező, fentebb is említett ETA (Estimated Time of Arrival) funkció, amellyel a felhasználók út közben megoszthatják ismerőseikkel várható érkezési idejüket, illetve a TestFlighttal telepített béta alkalmazások ikonja mellett feltűnő sárga jelzés, valamint a dinamikus háttérképek kiterjesztése az iPhone X-nél régebbi készülékekre is. A MacRumors szerint továbbá az egerek kezelése is javul, a jobb gombbal kattintva már elérhetővé válik a 3D Touch (vagy hosszú lenyomás) funkció is.

A legújabb iOS 13.1 béta bár korán érkezett, érdemes a fejlesztőknek minél előbb elkezdeni azzal barátkozni, miután jó eséllyel annak stabil verziója is a szokottnál előbb lát majd napvilágot. Nem kizárt hogy az Apple azért döntött a szokásos menetrend átrajzolása mellett, mert az iOS 13-ból kiebrudalt funkciókat csak nem elhanyagolható csúszással tudta volna közzétenni, így inkább egy kissé lecsupaszított, de használható főverziót dob először piacra, a plusz fejlesztést igénylő megoldásokat pedig a nem sokkal később érkező iOS 13.1-be szervezi ki.