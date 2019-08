Hivatalosan is bejelentette Comet Lake kódnevű fejlesztésére épülő mobil processzorait az Intel. A termékek az Ice Lake-hez hasonlóan a 10. generációt gyarapítják. A chipgyártó négy darab "U", illetve ugyancsak négy darab "Y" jelölésű központi egységet dob piacra. A termékek elsősorban a magasabb magszám miatt lehetnek érdekesek. A 15 wattos csoportban már hatmagos modell is van, miközben a passzívan hűthető 4,5 wattos TDP-be már 4 darab mag is belefér.



A Comet Lake az augusztus elején bejelentett Ice Lake processzorokkal ellentétben még az Intel 14 nanométeres (pontosabban 14++) gyártástechnológiájára épül, a lapka dizájnja pedig nagyon hasonló az asztali termékek kínálatából (is) jól ismert Coffee Lake-hez. A processzor összesen legfeljebb hat darab Skylake magot tartalmazhat, vagyis azonos órajel és magszám mellett a Whiskey Lake (Amber Lake, Kaby Lake, stb.) számítási teljesítménye várható. A felsorolt modellekhez képest a helyenként magasabb magszám, az LPDDR4X típusú memória támogatása, illetve a CPU mellé társított újabb, 400-as lapkakészlet natív Wi-Fi 6 és Thunderbolt 3 támogatása jelenthet újdonságot.

A hat darabnál tetőző magszám másfélszer több a már hónapok óta piacon lévő, ugyancsak 14 nanométeres Whiskey Lake, illetve a már említett Ice Lake értékéhez képest. Ezt az opciót azonban csak a Core i7-10710U típusjelölésű modell kínálja. A viszonylag szűkös, 15 wattos keret miatt szerény, 1,1 GHz-es alapórajelet kaptak a magok, amely ugyanakkor csak 15 százalékkal marad el a pár hete bemutatott legerősebb (15 wattos) Ice Lake, a Core i7-1065G7 értékétől. A csúcsra járatott 14 nanométernek hála magas turbó társul a szerény alapfrekvenciához. Az összes mag terhelése esetében legfeljebb 3,9, egyetlen magnál pedig 4,7 GHz is lehet az órajel. Az értékek rendre 11, illetve 20 százalékkal múlják felül a Core i7-1065G7 paramétereit, így szélsőséges esetben még az Ice Lake magasabb IPC-je ellenére is gyorsabb lehet a Comet Lake.



A csúcsmodell Core i7-10710U mellé további három típusról szólnak a hírek. A Core i7-10510U és Core i5-10210U egyaránt négy darab processzormaggal érkezhet, a különbséget pedig a 200-700 megahertzcel magasabb órajelek jelenthetik az előbbi modell javára. A negyedik termék alapján az Intel még nem engedi el a kétmagos Core processzorokat, az i3-10110U ugyanis két maggal érkezik 2,1 GHz-es alapfrekvencia, valamint 3,7/4,1 GHz-es turbó mellett.

A legalacsonyabb fogyasztási kategóriát képviselő "Y" sorozatnál is látható előrelépés. A változatlan gyártástechnológia ellenére duplájára, vagyis négyre nőtt a magszám. A csúcsmodell Core i7-10510Y ennek megfelelő négy processzormagot kínál 1,1 GHz-es alapórajel, illetve 3,2/4,5 GHz-es turbó mellett. A kínálat tetején található modell érdekessége, hogy az Ice Lake-kel ellentétben továbbra is opció a 4,5 wattos TDP, melynek hála például passzív hűtésű notebookokat lehet építeni. Mind a négy modell esetében 7 watt az alapbeállítás, amit tehát lefele, illetve felfele is lehet állítani, utóbbi esetben 9 wattra. Érdekes, hogy az Ice Lake esetében 9 watt az alapértelmezett érték, amit ráadásul csak feljebb, 12 wattra lehet állítani.



Az Ice Lake processzorok alacsonyabb órajelét (és helyenként magasabb TDP-jét) részben a 10 nanométeres gyártástechnológia relatíve alacsony tranzisztorteljesítménye, illetve a lényegesen, helyenként akár 2,6-szor nagyobb GPU jelenti. Míg ugyanis a Comet Lake modellekbe egységesen egy 24 darab Gen10-es végrehajtóegységet kínáló GPU került, addig az Ice Lake-be típustól függően 64, 48, vagy 32 darab Gen11-es EU (Execution Unit) dolgozik. Ennek köszönhetően az Ice Lake garantáltan magasabb grafikus teljesítményt nyújt, a különbség pedig tetemes lehet a Comet Lake-hez képest. Mindez ugyanakkor még mindig csak a belépőszintre jó, ami a független tesztek alapján legfeljebb a GeForce MX 250 szintjét jelentheti. Komolyabb grafikus tempóhoz tehát mindenképpen szükség lesz diszkrét videokártyára, amely mellé viszont már a Comet Lake tűnik jobb választásnak.

Mindezek tükrében némileg okafogyottnak tűnhetnek az Ice Lake processzorok. Iparági pletykák szerint ugyanakkor a 10 nanométeres gyártósorok kihozatala továbbra sem éri el az áhított szintet, mely problémát a Comet Lake-kel igyekszik áthidalni az Intel. Ennek fényében a következő hónapokban megjelenő notebookok nagyobb része épülhet 14 nanométeres processzorokra, a több szempontból fejlettebb, ám ennek ellenére bizonyos esetekben kevésbé vonzó Ice Lake-et pedig csak néhány modell kaphatja meg.