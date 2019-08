Transzparensebbé tenné a hangfelvételek emberi feldolgozását a Microsoft

Az elmúlt hetekben több online óriás is tűz alá került, miután kiderült, a felhasználók által készített hangfelvételeket, legyen az hangüzenet, vagy épp virtuális asszisztensnek adott hangparancs, emberi operátorok segítségével elemezték, illetve készítettek azokról szöveges átiratokat, a felhasználók tájékoztatása nélkül. Legutóbb az ügyben a Facebook ellen indult vizsgálat, de egyebek mellett a Microsoft is folytatott hasonló gyakorlatot a Skype és Cortana felhasználók felvételeivel - amit mint a Motherboard beszámolt róla, most adatvédelmi irányelveinek átszabásával igyekszik tisztára mosni

A redmondi óriás frissített dokumentuma immár egyértelműen tartalmazza, hogy a személyes adatok feldolgozása során automatizált, illetve emberi alkalmazottakra támaszkodó módszereket is használ. Ilyen többek között a gépi tanulásos rendszerek átiratainak, illetve predikcióinak manuális ellenőrzése - noha a cég siet kitérni rá, hogy a hangadatoknak csak egy-egy kis szeletét használja csak fel ilyen célra. A vállalat arról is beszél, mielőtt a felvételek a dolgozókhoz jutnának, azokat a cég anonimizálja, vagyis az adott alkalmazottak nem tudják meg, kihez tartozott a meghallgatott hanganyag - mindezek mellett pedig titoktartási nyilatkozatot is aláíratnak velük.

Az utóbbi hetek botrányai után az Apple, a Google, illetve a Facebook felfüggesztette a hangfelvételek alvállalkozókkal, illetve saját alkalmazottakkal történő ellenőrzését, a Microsoft számára azonban úgy tűnik túl értékes az emberi feldolgozás annak teljes leépítéséhez, így elegendőnek látta, ha adatvédelmi irányelveit, illetve a Skype és Cortna gyakran ismételt kérdéseket tömörítő oldalait egészíti ki. A cég mindezek mellett azt is kiemeli, dedikált online felületén keresztül a felhasználók bármikor törölhetik a vállalat szerverein tárolt hangfelvételeiket.

Arról, hogy több más óriáscéghez hasonlóan a Microsoft is hasonló tevékenységet folytat, először ugyancsak a Motherboard számolt be, a lap birtokába jutott dokumentumokra hivatkozva. Mint ezek alapján kiderült, akárcsak a Facebook, a Microsoft is alvállalkozókkal végezteti a felvételek ellenőrzését, amit mint látható, nem is tervez felfüggeszteni. Az egyelőre kérdéses, hogy a vállalatnak szembe kell-e majd néznie szankciókkal amiért eddig nem tájékoztatta felhasználóit a hangfelvételek részben emberi erőforrásokkal történő feldolgozásáról - hasonló ügyben ugyanakkor a Facebook ellen már vizsgálat indult, így nem kizárt, hogy a redmondi céget is megtalálják majd az ügyben a felelős hatóságok.