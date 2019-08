3,2 millárd forintos befektetési kört zárt a hazai Commsignia

Komoly befektetéssel kap újult lendületet a hazai alapítású Commsignia, a járműkommunikációs, V2X (Vehicle-to-Everything) technológiákkal foglalkozó cég harmadik befektetési körében mintegy 11 millió dollárt kalapolt össze. A több mint 3,2 millió forintnak megfelelő összeggel a vállalat komoly bővülésnek ágyaz meg, száz új munkahelyet tervez létrehozni, ezzel háromszorosára növelve dolgozói létszámát. A cég a HWSW kérdésére arról beszélt, a munkahelyek túlnyomó része Magyarországon jön majd létre, főként fejlesztői pozíciókról van szó - de a vállalat az Egyesült Államokban és Ázsiában is folytatja terjeszkedését.

A 2012-es alapítású Commsignia tehát jelenleg 50 fős legénységgel dolgozik, és a járművek, illetve az azokat körülvevő infrastruktúra közötti kommunikációt szolgáló szoftveres és hardveres megoldásokat fejleszt, autóipari felhasználásra és okosváros projektekhez. Ehhez jelentős K+F tevékenységet is folytat, a vállalat összesen 17 konzorciumnak tagja, illetve a szabványosítási folyamatok aktív résztvevője - ott volt többek között tavaly szeptemberben az ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet hazai találkozóján is. Emellett számos autógyártóval és autóipari beszállítóval is együtt dolgozik, Las Vegasban, a jelenlegi legnagyobb amerikai okosváros fejlesztésnél a Commsignia technológiája szolgáltatja egy önvezető busz számára a közlekedési információkat, amelyek alapján a rendszer meghozza a navigációhoz szükséges döntéseket.

A V2X megoldások, azaz az autók egymás, illetve a környező infrastruktúra közötti kommunikációja lehetővé teszi, hogy a járművek a rajtuk figyelő szenzorok hatótávolságán jóval túlmutató forgalmi problémákról vagy egyéb eseményekről is valós időben értesüljenek, ami hatékonyabbá és biztonságosabbá is teheti azok navigációját.

A budapesti fejlesztési és döntéshozatali központtal rendelkező vállalat az első befektetési körben a PBG-től és a Traction Tribe-tól kapott lökést, majd a másodikban a hazai Day One Capital, a Credo Ventures, a Power Angels és a Hana Investments is megjelent a befektetők között. A jelenlegi körben európai és amerikai kockázatitőke-befektetők egyaránt jelen voltak, köztük a Karma Ventures, a Partech, az Inventure, illetve a Samsung Catalyst Fund is, valamint az említett Credo Ventures és a Day one Capital is hozzájárult a begyűjtött összeghez.