Alvállalkozók hallgatták a Messenger hangüzeneteket

Alvállalkozókkal ellenőriztette a Messenger hangüzenetek szöveges átiratát a Facebook - számolt be a Bloomberg a vállalathoz közel álló forrásokra hivatkozva. A vállalat chatalkalmazásában a felhasználók által rögzített hangüzeneteket külső cégek alkalmazottai hallgatták meg, majd vetették be a közösségi óriás rendszere által készített átiratokkal ami felhasználói adatvédelem terén erősen megkérdőjelezhető törvényességű gyakorlat. Főleg figyelembe véve, hogy a vállalat semmilyen formában nem tájékoztatta felhasználóit, hogy az üzenet címzettjén kívül más emberek is meghallgatják majd üzeneteiket. A cég mindössze annyit közöl a funkció bekapcsolásakor, hogy az gépi tanulásra támaszkodik. Nem látja sokkal fényesebben a helyzetet az Ír Adatvédelmi Bizottság (Irish Data Protection Commission) sem, amely Európában a vállalat hasonló tevékenységeit monitorozza - a bizottság az ügyben vizsgálatot indított.

Az értesüléseket a Facebook is megerősítette, noha a vállalat szerint "több mint egy hete" felfüggesztette az átiratok alvállalkozókkal történő elkészítését, illetve arra is kitért, hogy a folyamat során a hangüzeneteket meghallgató alkalmazottak azokat anonimizálva kapták meg, arról nem szerezhettek információt, mely felhasználók közötti üzenetváltás felvételeivel dolgoznak. A Facebook szerint azon felhasználókat érinti az ügy, akik bekapcsolták a Messenger hangüzenetek automatikus szöveggé alakítására vonatkozó funkcióját - a külső vállalkozók pedig a cég AI rendszerének munkáját ellenőrizték.

Későn indult a tűzoltás

Nem a Facebook az első nagyvállalat, amely hasonló ügyben tűz alá kerül, ugyanezt az utat szinte az összes nagy piaci szereplő bejárta, a Google-t, az Apple-t és az Amazont is beleértve. Előbbi kettő a Siri, illetve Alexa személyi asszisztensekkel folytatott felhasználói beszélgetések felvételeit gyűjtötte be és tárolta, illetve vetette alá a Facebookhoz hasonlóan emberi elemzésnek. Az Amazonról ráadásul az is kiderült, a rögzített felvételeket határozatlan ideig megőrzi, bizonyos esetekben még akkor is, ha a felhasználó azokat manuálisan törli - vagy legalábbis azt hiszi. Az Amazon azóta lehetővé tette ügyfeleinek, hogy maguk döntsék el, engedélyezik-e az emberi ellenőrzéseket, a Google és az Apple pedig felfüggesztették az átiratok ilyen jellegű felülvizsgálatát.

Noha úgy tűnik, a fenti nagyvállalatok botrányaira reagálva a Facebook az elmúlt hetekben igyekezett kihátrálni a vitatott törvényességű gyakorlat mögül, annak azonban úgy tűnik továbbra sem látta elérkezettnek az idejét, hogy maga tájékoztassa felhasználóit arról, hogy alvállalkozók dolgozói hallgatják meg beszélgetéseiket. A Bloomberg szerint egyébként az ügyben érintett egyes alvállalkozók is etikai problémákat emlegettek a gyakorlat kapcsán. A lap forrásai szerint a hangfelvételek ellenőrzését végző cégek között a kaliforniai székhelyű TaskUs is ott van, amelyet a közösségi oldal több feladatra is alkalmaz, egyebek mellett a szolgáltatás irányelveinek nem megfelelő posztok kiszűrésére. A cég a Bloombergnek megerősítette, a Facebook bő egy hete állíttatta le vele a hangüzenetek felülvizsgálatát.

A Facebook adatbotrányai mára egymást érik, a vállalatra azok kapcsán az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (Federal Trade Commission - FTC) júliusban 5 milliárd dolláros rekordbírságot szabott ki, ami a tech-cégre szabályozó hatóság által valaha kirótt legnagyobb összeg. A csillagászati büntetés dacára már akkor is sok szakértő arról beszélt, a bírsághoz nem párosulnak elég szigorú szankciók, illetve a személyes felelősségre vonás is elmaradt, mind Mark Zuckerberg vezérigazgató, mind más, magas beosztású alkalmazottak esetében. Ezek az aggodalmak most beigazolódni látszanak, a közösségi óriást ugyanis úgy tűnik a gigabírsággal sem lehetett rávenni, hogy tájékoztassa a felhasználókat róla, hogy explicit engedélyük nélkül, más személyek is meghallgatják hangüzeneteiket.

Most tehát az ír hatóság is górcső alá veszi a vállalatot, az adatvédelmi bizottság a TechCrunch-nak nyilatkozva elmondta, már megkereste a Facebookot az ügyben, és részletes információkat kért a cégtől a hangfelvételek feldolgozására vonatkozóan, hogy azt összevethesse a GDPR megkötéseivel. Az mindenesetre egyre jobban látszik, hogy a vizsgálat lezárultával a hatóságnak a pénzbírságnál komolyabb eszközökre lesz szüksége, ha ténylegesen változást akar elérni a Facebook erősen megkérdőjelezhető adatvédelmi gyakorlatában.