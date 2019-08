Törölte örökös Office licenceit Otthoni Használat Programjából a Microsoft

Egyre lendületesebben tereli előfizetéses Office konstrukciói felé a felhasználókat a Microsoft, a vállalat törölte a Otthoni Használat Program (Home Use Program) kezdeményezésén keresztül beszerezhető, kedvezményes, örökös licencopcókat. A programban résztvevő vállalatok lehetőséget adhatnak dolgozóiknak, hogy a szoftvereket alacsonyabb áron vásárolják meg, otthoni használatra.

A vállalat az Office Professional Plus 2019, az Office Home & Business 2019 egyszeri váráslással beszerezhető licenceit is törölte a programból, helyette pedig az éves előfizetéseket ajánlja, amelyek árából 30 százalék kedvezményt kínál a Home Use Program résztvevőinek. Az örökös licencek törlését a vállalat kapcsolódó FAQ oldalán is megerősíti.

Az Office 365 Home, vagy Otthoni verzió teljes áron évi 30 ezer forintért vehető igénybe, ebből enged 30 százalékot a vállalat a program résztvevőinek, míg a Personal, vagy Egyszemélyes kiadás teljes éves díja 21 ezer forint, ami az Otthoni Használat Programban ugyancsak 30 százalékkal nyeshető vissza. Mindkét verzió tartalmazza a Word, az Excel, a PowerPoint, a OneDrive, a OneNote, az Outlook, a Publisher és az Access prémium verzióját, illetve felhasználónként 1 terabájt tárhelyet. Az egyszemélyes kiadás értelemszerűen egy felhasználóra vonatkozik, a Home verziót pedig akár hatan is igénybe vehetik. A vásárlásnál ahogy eddig, a felhasználónak meg kell adnia munkahelyi email címét, amely alapján a Microsoft ellenőrzi, az adott ügyfél jogosult-e a kedvezményre, majd erről visszaigazoló emailt is küld. Ezután a személyes fiókkal bejelentkezve vehető meg a kiszemelt előfizetés.

Természetesen a programon keresztül eddig megvásárolt örökös licencek továbbra is használhatók maradnak, illetve az újonnan vett előfizetések kedvezményes ára is megmarad akkor is, ha időközben a felhasználó elhagyja az adott munkáltatót. A programon kívül persze továbbra is lehetőség van teljes áron megvásárolni a Office 2019 termékek örökös licenceit, noha látható, hogy a vállalat igyekszik felhasználóit egyre inkább az előfizetéses modellek felé terelgetni. Ez a Microsoft részéről érthető, hiszen hosszú távon ezek a megoldások jelentősen több bevételt termelnek a vállalat számára, mint az egyszeri vásárlások - még ha sok felhasználó nem is fogadja kitörő örömmel ezt az irányvonalat. Persze azért számukra is vannak előnyei a megoldásnak, hiszen az előfizetésért cserébe mindig a legfrissebb Office funkciókat érhetik el.