Átgondoltabb üzenetküldésre ösztönzi felhasználóit a Telegram

Mostantól a Telegram csoportos beszélgetések adminisztrátorai beállíthatják, hogy a felhasználók mennyi időközönként küldhetnek üzenetet egy beszélgetésben. Ha a csoport a Slow Mode-ot alkalmazza, akkor két megjegyzés közt el kell telnie legalább 30 másodpercnek, de akár egy órának is a beállításoknak megfelelően. A chatelők az üzenetküldő panel mellett megjelenő időzítőn láthatják, hogy mennyi időt kell még legalább várniuk, hogy elküldhessék a csoportban a következő bejegyzésüket. A Telegram megfogalmazása szerint ezzel próbálja elérni, hogy a csoportok szabályozottabbak legyenek, és egy üzenetnek nagyobb lehessen az "értéke" a beszélgetésben.

Az üzenetküldés időlimitjével több üzenetküldő szolgáltatás is kísérletezik. Twitchen már évek óta elérhető ez a fajta korlátozás, bár a felhasználók szerint nem túl gyakran alkalmazzák azt a csoportadminok. A Discord pedig a tagság kezdetéhez köti az üzenetküldési időhatárt, ami szolgáltatás használói szerint jól szűri a spamküldőket, és valóban színvonalasabbá teszi a beszélgetéseket.

Bár nem túl egyedi újítás, de a felhasználók örömmel fogadták a Telegramtól a Slow Mode-ot. Többek szerint a konkurens chatappoknak, mint például a Slacknek, WhatsAppnak vagy a Twistnek is érdemes lenne a funkciót bevezetni. A WhatsApp az utóbbi időben inkább az álhírek megállítása miatt próbálkozott korlátozással, melynek keretében az üzenetek továbboszthatóságát limitálta.

A Telegram azonban nem az álhírekkel hozza összefüggésbe az újítását, hanem a közleménye szerint kifejezetten az átgondoltabb üzenetküldést szeretné ezzel támogatni. Míg a WhatsAppon egy csoportnak legfeljebb 256 tagja lehet, addig a Telegramon akár 200 ezer tag is csatlakozhat egy csoporthoz. Valószínűleg erre a funkcióra a nagyobb, több mint ezer fős csoportokban lehet szükség, ahol az adminisztrátorok szeretnék megakadályozni a spameket és az átláthatatlan üzenetfolyamot. Az egyszavas üzenetek helyett pedig a hosszabb gondolatkifejtéseket támogatnák.

Emellett a Telegram még néhány további új funkciót is beharangozott közleményében. Szintén az átgondoltabb használatot ösztönzi a Silent Messages, amellyel a küldő be tudja állítani, hogy a fogadó fél az üzenetről ne kapjon hangjelzést - így tárgyalás vagy alvás közben az üzenet (hangja) biztosan nem fogja zavarni. Szintén időkímélő, és hasznos újítás, hogy a videókat mostantól időbélyeggel is közzé lehet tenni, ezáltal a lejátszás rögtön a bemutatni kívánt részhez ugrik. A Telegram többi újításáról ebben a bejegyzésben lehet részletesebben olvasni.