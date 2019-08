Notebookot jelentett be a Qualcomm PC-s processzorával a Samsung

A dél-koreai gyártó 13,3 hüvelykes Galaxy Book S terméke ennek megfelelően a tavaly télen bejelentett nyolcmagos Snapdragon 8cx-re épül, amely a Qualcomm szerint számítási teljesítményben felveszi a versenyt az Intel négymagos (de nyolc végrehajtószálas) Core i5-8250U processzorával. Mindeközben a Snapdragon lényegesen alacsonyabb fogyasztással bír, amely teljesen passzív hűtés mellett rendkívül hosszú, közel egy napos üzemidőt eredményezhet.

A decemberben bemutatott Snapdragon 8cx-et kifejezetten a PC-s (vagy inkább notebookos) felhasználáshoz, ezzel együtt pedig az ARM-ra optimalizált Windows 10-hez tervezte a Qualcomm. A korábbi, Snapdragon 835 és 850 jelölésű modellek vajmi kevéssé különböztek az okostelefonos fejlesztésektől, csupán a lapkák fogyasztási keretét csavarta feljebb a tervezőcég, így maximalizálva az alapvetően pár wattos disszipációhoz tervezett processzorok teljesítményét. A 8cx esetében más volt a szemlélet, aminek hála összesen nyolc darab, az ARM által csak az Intel Skylake-kel egy lapon emlegetett Cortex-A76 mag került be a chipbe (Kryo 495 néven).

A magok két külön csoportban kaptak helyet: a csúcsra járatott négyes (2,84 GHz) mellé egy hatékonyságra kihegyezett, alacsonyabb (1,8 GHz) órajelű alakulatot helyezett a 7 nanométeres lapkába a Qualcomm. A magokhoz snapdragonos viszonylatban nagy gyorsítótár társul, a tervezőcég összesen 10 megabájt L3 cache-t közöl a specifikációkban. Az integrált GPU-val sem spórolt a cég, amely szerint a beépített Adreno 680 kétszer gyorsabb a Snapdragon 850, illetve 3,5-ször gyorsabb Snapdragon 835 grafikus egységénél, amely bármilyen irányból nézve tetemes ugrásnak tekinthető. Emellett a GPU támogatja a PC-s piac nagy részét lefedő két API legújabb verzióját, a DirectX 12-t és a Vulkan 1.1-et. E mellől a különféle kódolási eljárások hardveres támogatása sem hiányzik, a 8cx elboldogul a VP9 és H.265-es anyagokkal. Ugyancsak említésre érdemes, hogy a grafikus egység képes akár két 4K HDR külső kijelző meghajtására is.

A processzorhoz 8 gigabájt LPDDR4X-4266 memóriát társított legújabb notebookjában a Samsung, amely nagyobb sávszélesség mellett kevesebbet is fogyaszt a DDR4-nél. A háttértár szerepét egy 256 vagy 512 gigabájtos SSD tölti be, ám arról nincs információ, hogy PCIe csatolós NVMe meghajtóról van-e szó, az azonban biztos, hogy az okostelefonokhoz hasonlóan microSD kártyával bővíthető a tárhely. A körítésben 802.11ac Wi-Fi és Bluetooth 5.0 vezérlő, valamint a Snapdragon X20 LTE rádiós modem is ott van, mely utóbbi másodpercenként legfeljebb 1,2 gigabites letöltési sebességet nyújthat.

A kijelző szerepét egy 13,3 hüvelykes IPS(?) panel tölti be, mely Full HD, azaz 1920×1080 felbontású. A Galaxy Book S rendkívül vékony, a gépház legvastagabb pontján nem haladja meg az 1,2 centimétert. Mindehhez alacsony, 960 grammos tömeg társul, a Samsung tehát egy kifejezetten könnyen hordozható gépet rakott össze. Ezt tetézi a közel egy napos, pontosabban legfeljebb 23 órás üzemidő, amit a gép egy átlagosnak számító, 42 Wh-s beépített akkumulátorral képes elérni. A Qualcomm egy korábbi bemutatója alapján mindezért teljesítményben sem kell érezhető kompromisszumot kötni, a Snapdragon 8cx ugyanis felveszi a verseny az Intel négymagos Core i5-8250U processzorával, miközben a Windows 10 on ARM beépített emulátorának hála az x86-os alkalmazások futtatásának lehetőségéről sem kell lemondani. A Galaxy Book S ajánlott fogyasztói árát egyelőre nem árulta el a Samsung.