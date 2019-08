AR-es és utazástervezési funkciókkal újít a Google Maps

Megérkezett Magyarországra is a Google Maps kiterjesztett valóságra építő Live View azaz a hivatalos sajtóközlemény szerint magyarul „Élő kép” funkciója, amelyben a valós környezetre vetített nyilat mutatják az irányt a felhasználóknak. Az AR-es Visual Positioning System megoldás minden olyan nagyvárosban elérhető lesz, ahol a Street View is működik. A Google Mapsen a funkció az úti cél beírásával, majd a séta mód kiválasztásával hívható elő a bal alsó sarokban található Élő kép gombbal.

A térképnek először be kell azonosítani a felhasználó pozícióját az épületek és a közlekedési táblák alapján. Az első visszajelzések szerint az azonosítással még akadnak problémák, és a Google olykor elveszti az irányt menet közben, de a felhasználók által generált adatok alapján idővel biztosan egyre stabilabb lesz a megoldás. Maga az AR-es funkció nem tűnik nagy dolognak, de a rosszul tájékozódók számára valóban hasznos lehet - azoknak, akik például soha nem tudják a metró aluljáróban melyik kijáratot kell választani, vagy eddig a Google Maps-szel a kezükben egy tömböt kellett sétálniuk, mire kitalálták az útirányt.

Eredetileg az AR-es megoldást a vállalat a 2018-as Google I/O-n jelentette be, de eddig csak a Helyi idegenvezetői program felhasználóinak és a Google Pixel tulajdonosoknak volt elérhető. Mostantól viszont a nyilak minden olyan telefonon megjelenhetnek navigáció közben, amelyek Android esetében az ARCore-t, iPhone-on pedig az ARKitet támogatják.

Az útvonaltervezés mellett az utazástervezésben is újdonságokon dolgozik a vállalat, miután augusztus 5-én bezárta a kevésbé használt Trips alkalmazását. A jövedelmező utazási területről viszont a Google továbbra sem szeretne lemondani, úgyhogy az utazási funkciókat más alkalmazásaiba kezdte beépíteni. A Google Flights javaslatokat tesz az utazóknak a kiinduló országuk és az év aktuális időszakai alapján a népszerű úti célokra, és hogy mikor érdemes a repjegyet lefoglalni. A Google Travel pedig hoteleket, éttermeket és tevékenységeket fog ajánlani a célországokban az automatikusan hozzáadott repülési adatok alapján. Az összes repülő- és hotelfoglalás pedig szintén megjelenik majd a Google Maps Saját helyek menüjén belül az új foglalások almenüpontban, amely offline állapotban is elérhető lesz a cég ígérete szerint.

Ezenkívül az Idővonalon megjelenő helyszínek is könnyedén kiexportálhatók lesznek listákba, amit tovább is lehet osztani az ismerősöknek is. A Google Maps egyre inkább arra törekszik, hogy a konkurens navigációk, Swarm, Foursquare, TripAdvisor és egyéb alkalmazások helyett egy szolgáltatásból elérhetővé tegyen minden szükséges funkciót az utazók számára.