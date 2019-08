Befutott az Android Q utolsó bétája

Megérkezett az Android Q utolsó bétája, a stabil verziót közvetlenül megelőző kiadás már letölthető a Google kapcsolódó oldaláról a béta programban támogatott eszközökre. A Beta 6 birtokában a fejlesztőknek ennek megfelelően érdemes elvégezni az utolsó simításaikat alkalmazásaikon, hogy felkészítsék azokat az új főverzió érkezésére.

Az új bétával mind a Pixel készülékekhez, mind pedig az Android Emulatorhoz szükséges rendszerképek is elérhetővé válnak, a Google továbbá a végső API 29 SDK verziót is kiadja. A vállalat szerint a frissen elérhetővé tett Android béta már tartalmaz minden olyan funkciót, működési jellemzőt és fejlesztői API-t, amelyet a végleges platformban is szállít majd a cég, ennek megfelelően az érintett fejlesztőknek már minden adott, hogy alkalmazásaikkal készen várják a végleges Android Q érkezését.

A Beta 6 természetesen egy sor bugjavítást és csiszolást is tartalmaz, de persze miután továbbra is bétáról van szó, még akadnak benne kisebb-nagyobb problémák, egyebek mellett a beállítások menü keresője dobhat hibát, illetve Windows Hypervisor Platform használata mellett az Android Emulator is összeomolhat az új rendszerképpel. A Play Store-os értékelések megírásánál is lehetnek gondok, valamint a Chrome-os videólejátszás is hibákba ütközhet az új bétával.

A keresőóriás blogposztja szerint a felhasználói visszajelzések alapján is eszközölt változtatásokat az új bétán, többek között a gesztusalapú rendszernavigációt finomította, könnyebben kezelhetővé téve az oldalra húzásos visszaléptetést, amelynek érzékenységét szabályozhatóvá is tette.

Ahogy a vállalat kiemeli, a fejlesztőknek érdemes minél előbb megkezdeni a tesztelést az új bétán, hogy meggyőződjenek róla hogy a rendszer egyes helyeken átrajzolt viselkedését is megfelelően követik alkalmazásait. Mindezek mellett az adatvédelmi funkciókhoz is igazodnia kell az appoknak, mint a frissített földrajzi hely elérésére vonatkozó engedélyek, a háttérben való indítás korlátozásai és több más újítás. A könnyebb átláthatóságért a cég egy biztonsági ellenőrzőlistát is készített, amellyel a fejlesztők összevethetik saját szoftvereiket. Mindezek mellett ajánlott az appokban dolgozó libraryk és SDK-k tesztelése is.