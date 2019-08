Egyre valószínűbb, hogy visszatér a Touch ID az iPhone-okba

A jellemzően jól értesült Kuo állítja, már a jövő őszre datált iPhone-okba visszakerülhet az ujjlenyomat-olvasó, amely a konkurens adroidos csúcskészülékekhez hasonlóan a kijelző alatt kapna helyet. A szakember állítja, ezzel párhuzamosan a Face ID is megmaradna, így az Apple készülékei kétfaktoros biometrikus azonosítást, vagyis a jelenleginél nagyobb adatbiztonságot nyújthatnának.

A piaci elemző értesülései szerint az Apple már egy ideje dolgozik a második generációs Touch ID implementációján, amely állítólag a Samsung Galaxy S10-ben látotthoz hasonló, ultrahangos technológián alapszik. A dél-koreai cég aktuális csúcsmodelljeibe a Qualcomm szállítja az ujjlenyomat-olvasót. A 3D Sonic Sensor erőssége, hogy a piacon egyedülálló technológiának hála viszonylag "messzire ellát", akár 1,2 milliméter vastag OLED kijelzőkön, 0,8 milliméteres üvegborításon, vagy akár 0,65 milliméter alumíniumon keresztül is képes leolvasni a felhasználó ujjvégeit. Mindezek mellett a piacon lévő optikai olvasókkal ellentétben a különféle folyadékok sem jelentenek akadályt, a szenzor akár víz alatt is hatékonyan bevethető, illetve a elzsírosodott felület sem jelent számára problémát.

A "szuperlátás" képessége az olvasóegységek körében újnak számító ultrahangos technológiának köszönhető, mely a felhasználó ujjbegyéről visszaverődő hanghullámok alapján állítja össze a lenyomatot. Emiatt nem szükséges optikai rálátás, a bőrfelület és a készülékház között lehet folyadék vagy akár kisebb szennyeződés is, a Qualcomm szerint ez nem befolyásolja a beolvasás sikerességét. A tervezőcég emellett állítja, hogy az ultrahang lényegesen pontosabb képet készít a bőrfelületről, amely növeli a biometrikus azonosítás biztonságát, a 3D Sonic Sensort az optikai megoldásoknál nehezebb (bár nem lehetetlen) átverni.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Apple teljesen saját megoldást fejleszt, vagy esetleg részben netán egészben a Qualcomm fejlesztésére épít, annyi azonban bizonyos, hogy a két cég pár hónapja elásta a csatabárdot, így elméletben nincs akadálya annak, hogy a 3D Sonic Sensor vagy egy ahhoz hasonló (Qualcomm) fejlesztés bekerüljön az Apple jövőbeni készülékeibe. Kuo szerint azonban bőven van még mit finomítani ahhoz, hogy a technológia bekerülhessen az iPhone-okba, a jelenlegi hardver ugyanis túlságosan vastag, illetve a fogyasztása is magas, ráadásul egyelőre a kihozatala sem elég jó.

A Touch ID egyébként még ma is aktívan szerepel az Apple kínálatában, az iPhone 8 mellett az olcsóbb iPadek is ezt az egyszerű módot alkalmazzák a gyorsabb azonosításhoz. Az ujjlenyomat-olvasó nagy előnye, hogy a beléptetéshez nem szükséges megfelelő rálátás a felhasználó fejére, amely bizonyos esetekben (például Apple Pay-nél) kényelemesebb, gyorsabb azonosítást eredményezhet. Kuo szerint a Touch ID a Face ID mellé érkezne. Utóbbi technológiára ugyanis már több szolgáltatás (illetve az Apple marketing gépezete) is épít, az Apple pedig nehezen tudná megmagyarázni, hogy mindössze 3 év után miért tűnnek egy csapásra el az arcfelismerésre alapozó funkciók.