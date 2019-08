Az iPad Pro ellen áll rajthoz a Samsung Galaxy Tab S6 táblagépe

Új táblagéppel melegít a Samsung a Galaxy Note 10 széria jövő heti debütálása előtt: a vállalat bejelentette a Galaxy Tab S6-ot, amelyet az iPad Pro ellen pozicionál. Ennek megfelelően az eszközhöz S Pen stylus is tartozik, illetve a cég külön megvásárolható, billentyűzetes tokot is készített az új tablethez.

A készüléken húzódó, 16:10-es képarányú Super AMOLED panel képátlója 10,5 hüvelyk, felbontása pedig 2560x1600 pixel. Akárcsak a vállalat idei csúcstelefonjai esetében, az ujjlenyomat-olvasó a Galaxy Tab S6-nál is beköltözött a kijelző mögé - a gyártó szerint a táblagépek piacán először. A készülékházban a Qualcomm legfrissebb mobilos csúcsprocesszra, a Snapdragon 855 dolgozik, egy 2,84 gigahertzes, három 2,41 gigahertzes, illetve négy darab 1,78 gigahertzre tekert Kryo 485 maggal.

Az 5,7 milliméter vékony, 420 grammos táblagép igény szerint 6 gigabájt RAM-mal és 128 gigabájt belső tárhellyel, vagy 8 gigabájt RAM-mal és 256 gigabájt tárterülettel lesz elérhető, 7040 mAh kapacitású akkuval. A tabletek között rendhagyó módon az eszközre két hátlapi kamera is jutott, egy 13 megapixeles fő szenzor, illetve egy 5 megapixel felbontású, széles látószögű kamera, 123 fokos látómezővel. Az előlapon egy 8 megapixeles érzékelő figyel. A médiafogyasztáshoz a tablet mindjárt négy hangszórót is kapott.

Az eszközhöz tartozó S Pennek is jutott az újításokból, az akárcsak a tavaly bemutatkozott Galaxy Note 9 esetében, a toll itt is használható távirányítóként az eszközhöz, legyen szó a médialejátszás vagy épp a kamerák vezérléséről. Az érintőtollhoz a Samsung tíz óra üzemidőt ígér, a lemerült eszköz ráadásul tíz perc alatt teljesen fel is tölthető. Ehhez a sylus mágnesesen rögzíthető a tablet hátoldalára, ahol vezeték nélkül töltődik.

A Tab S6 természetesen a Samsungtól ismert, DeX asztali környezetet is támogatja, a hozzá kapható, Book Cover Keyboard néven érkező billentyűzetes tok pedig dedikált DeX gombot is kap, a gyors üzemmódváltáshoz. A tokon egyébként a klaviatúra mellett touchpad, illetve az S Penhez kialakított bölcső is található. A Samsung Galaxy Tab S6 augusztus 7-től lesz előrendelhető, kék és szürke színekben. A készülék hazai ára egyelőre nem ismert, GSMArena ugyanakkor a kisebb tárterülettel szerelt modellnél nettó 650, a nagyobb verzió esetében nettó 730 dolláros árról beszél.