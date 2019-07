Apple: tovább tart az iPhone-ok szenvedése

A cupertinói vállalat bevétele 53,8 milliárd dolláron állt meg a második negyedévben, amely tehát 1 százalékos javulást jelent az előző év hasonló időszakához képest. A három hónapos időszak lényegesen jobban is sikerülhetett volna, a hardverekből származó bevételt azonban lerontotta az iPhone-ok viszonylag gyenge eladása. Ennek, vagyis az egy évvel korábbinál vérszegényebb okostelefonos értékesítések miatt a termékekből (eszközökből) származó bevétel 2 százalékkal 42,4 milliárd dollárra csökkent, amely meghaladja az Apple korábban várt 8 százalékos visszaesését. A forgalomhoz képest a nyereség lényegesen nagyobb mértékben csappant meg: a tavalyi 11,5 milliárd helyett "csak" 10 milliárd maradt a kasszában, amely 13 százalékos visszaesés.

Tovább bukdácsolnak az iPhone-ok

A negyedév sorozatban a harmadik, amikor az iPhone-okból befolyt forgalom számottevően csökkent. Okostelefonjaiból 26 milliárd dollár összértékben értékesített a cég, amely 12 százalékkal, illetve 3,5 milliárd dollárral marad el az egy évvel korábbitól (az előző negyedévben 17, azt megelőzően pedig 15 százalékos volt csökkenés). Sajnos már nem tudni, hogy ez pontosan hány termékből jött össze. Tim Cook és csapata még tavaly jelentette be, hogy az idei évtől egyszerűen nem publikálja a darabszámokat. Szeptemberben bemutatott modellek magasabb ára alapján azonban borítékolható, hogy a forgalomnál nagyobb mértékben csökkent a darabszám.

Mindezek ellenére a telepített bázis egy új rekordot felállítva tovább nőtt, ami arra utal, hogy "csupán" a már meglévő iPhone felhasználókat lehet egyre nehezebb meggyőzni a gyakori frissítésről. Mindez annak fényében nem meglepő, hogy a tavaly bemutatott készülékek csak inkrementális fejlesztéseket hoztak. Nem csoda, hogy egyes felmérések szerint a többség már csak 3 évente szánja rá magát az amúgy jellemzően egyre költségesebb cserére. Iparági pletykák alapján a szeptemberben érkező új modellek sem hoznak számottevő megújulást, így még jó néhány negyedévig megmaradhat a korábbinál visszafogottabb kereslet.

Tim Cook és csapata továbbra is a pozitívumokba próbál kapaszkodni. Az elnök-vezérigazgató szavai alapján júniusban az Apple üzleteiben és online áruházaiban növekedésnek indultak az eladások, ugyanakkor ez még nem jelentheti azt, hogy a tendencia máshol (pl. a szolgáltatóknál) is megjelent. Cook kiemelte, hogy a néhány negyedév óta "hibáztatott" Kínában is kezdenek helyreállni a dolgok. Az árfolyamhatás kiszűrésével határozott javulást mértek a hatalmas és fontos távol-keleti piacon, hála az elmúlt hónapokban indított különféle ösztönző akcióknak.

Nagyon viszik az Apple Watchot és az AirPods-ot

A negyedéves eredményeket taglaló konferenciahíváson többször elhangzott, hogy az iPhone-okat leszámítva remekül fogytak a különféle termékek, a növekedés 20 százalékos volt. Az iPadekből származó forgalom 15 százalékkal, 4,6-ról 5 milliárd dollárra nőtt. Nem csoda, hogy több negyedév óta elégedettek a táblagépes eladásokkal, amelyek elsősorban a tavaly ősszel bemutatott új (drágább) iPad Próknak köszönhető. A negyedévben iPadet vásárlók mintegy fele számított újnak, amely hozzájárult ahhoz, hogy az aktív felhasználók száma új magasságba emelkedjen.

A Macek is jól fogytak, az 5,8 milliárd dolláros bevétel közel 11 százalékos javulást jelent a tavalyi évhez képest. Az Apple szerint a növekedés mögött elsősorban a közelmúltban bemutatott frissített MacBook Pro és MacBook Air gépek állnak. Az öt régióból négyben nőttek az értékesítések, háromban (USA, Európa, Japán) pedig új rekord született. A vállalat szerint tartható lesz növekedés, hála az említett új termékeknek, köztük az őszre ígért Mac Prónak.

A negyedév kellemes meglepetését kétség kívül az egyéb kategória hozta, amelyekbe az Apple Watch, AirPods, HomePod, és Beats (stb.) termékek tartoznak. Ezek forgalma ugyanis egy év alatt 48(!) százalékkal ugrott meg, az így elért 5,5 milliárd dolláros bevétel pedig már felülmúlja az iPadek forgalmát, a Macekétől pedig csupán 300 millióval marad el. Cookék szerint ez elsősorban az okosóráknak, vagyis az Apple Watch sorozatnak köszönhető. A negyedévben rengeteg új ügyfelet húzott be a cég, a vásárlók mintegy 75 százaléka csak most vásárolta meg első Apple okosóráját. A vállalat továbbá elmondta, hogy az AirPodsra is kimagasló igény mutatkozott, azonban konkrétumok nem derültek ki.

Szolgáltatások

A szolgáltatásokból (App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay, stb.) származó bevétel 13 százalékkal 11,5 milliárd dollárra nőtt a tavalyi évhez képest. Bár ez elsőre jól hangzik, az előző negyedévhez képest nincs javulás, amire az elmúlt két évben nem volt példa, a szezonális hatás pedig lényegesen szerényebb a szolgáltatások esetében. Ennek ellenére a vállalat (látszólag) nem aggódik, kiemelve, hogy az App Store, Apple Music, AppleCare, illetve iCloud előfizetőinek száma új rekordot döntött, és immár 420 millió felhasználó vesz igénybe valamilyen fizetős Apple szolgáltatást.

A vállalat kiemelte az Apple Pay-t, amivel havonta már nagyjából 1 milliárd tranzakciót bonyolítanak, ez pedig nagyjából duplája az egy évvel korábbi adatnak. A növekedés annak fényében nem csoda, hogy a szóban forgó negyedévben 17 új országgal (köztük hazánkkal is) bővül az Apple Pay, amivel a szolgáltatás elérhetőségének listája már 47 országnál jár. Tim Cook elmondta, hogy a növekedés ütemében már sikerült megelőzni a PayPalt, mind az új ügyfelek, mind pedig a tranzakciók száma nagyobb mértékben gyarapodik. A vállalat közben már a következő pénzügyi szolgáltatásával készül, ugyanis az Apple Card hitelkártya augusztusban kerülhet piacra, első körben most is az Amerikai Egyesült Államokban.

A következő, június végével záruló negyedévre 61-64 milliárd dolláros forgalmat remél az Apple. Ez az előző évben elért 62,9 milliárdhoz nagyjából hasonló forgalmat jelentene, tehát egy enyhe csökkenés és egy kisebb növekedés is benne van a pakliban.