Külön appba szervezi Cortanát az új Windows 10 build

Ellőtte a Windows 10 jövőre várható következő nagy frissítése, a 20H1 legújabb tesztbuildjét a Microsoft, a napokban már elérhetővé vált kiadás pedig egyebek mellett a vállalat virtuális asszisztensét, a Cortanát is alaposan felrázza, és annak nemrég bemutatkozott bétáját hozza el a rendszerre.

A 18945-ös build teljesen önálló alkalmazásba szervezi ki az asszisztenst, egyelőre persze béta címke alatt. A különálló app így leválik a rendszer beépített keresőjéről, és saját felületet kap - egyelőre persze korlátozott funkcionalitás mellett. A cég azonban a stabil kiadáshoz közeledve folyamatosan bővíti az app képességpalettáját. A bétával, amely egy új, chatalapú interfészre épít, mindenesetre már most lehetőség van többek között Bing keresésre, alkalmazások megnyitására, listák kezelésére, valamint emlékeztetők és időzítők beállítására is - akár beírva, akár a mikrofonba diktálva a kérdéseket vagy utasításokat. Az app a Windows 10-ből ismert sötét és világos megjelenési témákat is támogatja.

Az önálló Cortana a Microsoft szerint stabilabb és gyorsabb is lesz, illetve a vállalat alkalmazásboltján keresztül kapja majd a frissítéseket. A kísérletező kedvű felhasználók az új Cortana bétáját egy ideje már külön is kipróbálhatják, a ZDNet szerint az múlt hónapban bukkant fel először a Microsoft Store-ban. A vállalat első körben az egyesült államokbeli felhasználóknak osztja ki a Windowshoz csomagolt, frissített Cortanát, a többi régióban a későbbiekben lehet számítani annak érkezésére, noha utóbbiak kapcsán a Microsoft még nem közölt pontos dátumot.

Persze a frissítés nem csak a Cortanát érinti, az a windowsos Linux alrendszerre, a WSL 2-re is jótékony hatással van. A 18945-ös buildben a WSL 2-ben ugyanis már lehetőség nyílik a linuxos alkalmazásokhoz localhoston keresztül csatlakozni, továbbá globáis beállítási lehetőségeket is kapott, amelyeken keresztül akár egyedi Linux kernel specifikációjára is lehetőség van. A Windows 10 fájlkezelője is frissül, egész pontosan annak keresőjét turbózza fel a cég: a megoldás mögé már a Windows Search keresőt állítja be, a fájlkezelő így a helyi tartalmak mellett már a OneDrive-ban online tárolt fájlokra is rálát. A funkciót a cég tesztelők szűkebb köre számára már a 18894-es buildben elérhetővé tette, most azonban a Fast Ring frissítési kör minden felhasználója kipróbálhatja.

Mindezek mellett a kisegítő lehetőségeknek is jutott a tatarozásból, a Microsoft beépített szövegfelolvasója, a Narrator például hatékonyabban birkózik meg az emailek strukturálásához használt táblázatokkal, illetve egy új funkció is megjelenik, a Text Cursor Indicator formájában. Utóbbi egy egyszerű, de hasznos megoldás, ahogy arra neve is utal, a szövegkurzor megkeresésére, amely hosszú szövegek megjelenítésénél nehézkes lehet, például egy prezentáció közben. A kisegítő lehetőségek menüjébe érkező funkció egy vaskos kerettel jelzi a szövegben a kurzor pozícióját.

Az új béta szokás szerint néhány bugot is hoz magával, egyes csalásgátló szoftverek például továbbra is okozhatnak összeomlást a rendszeren - ennek javításán a Microsoft egy ideje már közösen dolgozik az érintett játékfejlesztőkkel, és sok esetben sikerült is javítani a problémát. A vállalat mindenkinek azt javasolja, ha összeomlást tapasztal, győződjön meg róla, hogy az adott cím legfrissebb verzióját futtatja. Emellett egyes Realtek kártyaolvasók működésében is akadhatnak problémák, a frissítés továbbá a Windows Security Tamper Protection funkcióját is lekapcsolhatja, ez utóbbit érdemes ellenőrizni. Az ismert bugok teljes listáját a Microsoft kapcsolódó blogposztjában taglalja.