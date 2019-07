Angliában is jön az 5G-s hálózatmegosztás

Kifejezetten az 5G-s hálózat aktív elemeit érintő hálózatmegosztási megállapodást jelentett be tegnap a Vodafone és az O2 (Telefónica) brit leányvállalata. A két cég várakozásai szerint az együttműködés felgyorsíthatja az új generációs hálózatok kiépítésének ütemét, emellett jóval költséghatékonyabb működést tesz lehetővé annál, mintha mindkét cég egymástól teljesen különálló hálózatot építene és üzemeltetne.

A két cég már korábban is kötött egymással hasonló célú megállapodást, akkor a passzív elemek (elsősorban a póznák és más állomáshelyszínek) kölcsönös használatáról egyeztek meg az operátorok először Londonban - ezt a megállapodást terjesztették ki a cégek most további 2700 állomásra, melyek elszórtan találhatók Nagy-Britannia 23 városában. A két cég passzív infrastruktúra-hálózatát a Vodafone és az O2 tulajdonában lévő Cornerstone építi és üzemelteti.

A megállapodással ezzel együtt is elsősorban a spanyol kézben lévő O2 nyerhet, a Telefónica helyi leányvállalata ugyanis önerőből még egyetlen 5G-s állomást sem épített, a cég várhatóan az ősszel indítja el az új generációs szolgáltatást - utolsóként a helyi piaci szereplők közül. Nagy-Britanniában elsőként az EE indított kereskedelmi 5G-szolgáltatást, a Vodafone ehhez csatlakozott július elején, a Three UK pedig augusztusban tervezi a rajtot. Érdekesség, hogy a Vodafone már Spanyolországban is kötött 5G-s hálózatmegosztási megállapodást, ott a France Telecom helyi leányvállalatával egyezett meg hasonló konstrukcióban.

A mobilhálózatok bizonyos komponenseinek megosztása egyáltalán nem számít kuriózumnak Európában, Magyarországon is megosztotta rádiós hálózatának bizonyos részeit a Magyar Telekom és a Telenor Magyarország. Az 5G szabvány megalkotásakor a jóval kidolgozottabb és rugalmasabb erőforrás-menedzsment tálcán kínálja a szolgáltatóknak, hogy hasonló megállapodásokat kössenek az új generációs hálózatok kiépítése során.

Borítékolható, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ősszel esedékes frekvenciaértékesítési eljárását követően születnek majd az újonnan elnyert spektrumlicencekre vonatkozóan is különféle, hálózatmegosztást elősegítő megállapodások (például olyan, kölcsönös haszonbérleti szerződések, mint amely a Telekom és a Telenor fent említett együttműködését is lehetővé teszi).