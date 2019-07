Egyre több cég támaszkodna a belső átképzésekre

Látványosan nőtt a vezérigazgatók aggodalma a cégen belüli készségek hiánya miatt a PwC Research felmérése szerint, mely 3200 igazgatót kérdezett meg a digitális világgal kapcsolatos felkészülésről. A tanácsadócég rámutat, hogy 2014-ben még csak a vezérigazgatók 63 százaléka aggódott amiatt, hogy a munkavállalók alapvető készségeinek hiánya veszélyezteti vállalatuk jövőbeli növekedését, de mostanra 79 százalékra nőtt az arányuk - az új technológiák terjedésével párhuzamosan. Ráadásul a japánok után (95%) leginkább a közép-kelet-európai igazgatók tartják aggasztónak a készségek hiányát.

Súlyos problémát okoz, hogy a vállalatok emiatt nem tudnak hatékonyan innoválni (55%), továbbá a humántőke-költségek is ugrásszerűen növekednek (52%). Több mint a cégek 40 százaléka említette még, hogy emiatt alacsonyabb a vásárlói élmény, nem tudják kihasználni a piaci lehetőségeket, sem a növekedési céljaikat teljesíteni.

A legtöbb vezérigazgató (46%) a megoldást jelenleg a továbbképzésekben és az átképzésekben látja, ami közel sem mindig volt így. Korábban a cégek inkább az innovációban már előrébb járó ágazatokból próbálták átcsábítani, akár alkalmi munkaerőt. Mostanra viszont ez utóbbi szempont csak a második helyre csúszott sokkal alacsonyabb (18%-os) eredménnyel, amelyet az oktatóintézményekkel kiépített erős kapcsolat (17%) és a versenytársaktól való munkaerőátcsábítás (14%) követ.

Egy 2019 eleji hazai PwC felmérés szerint egyébként a magyarországi vezérigazgatók 23 százaléka választaná az átképzést vagy továbbképzést, míg 16 százalék toborozna más iparágból - a sorrend tehát hasonló, de a különbség kisebb a nemzetközi felméréshez viszonyítva. Az átképzéseket maguk a munkavállalók is jobban értékelik az elbocsátásnál, egy globális PwC-felmérés szerint szívesen töltenének havi 2 napot a digitális készségeinek fejlesztésével.

Adatokra is szükség lesz

Valószínűleg az Amazon is alapos mérlegelés után döntött úgy, hogy az Egyesült Államokban 100 ezer munkavállalóját átképzéssel igyekszik betanítani az informatikai feladatokra a korábbi logisztikai vagy egyéb irodai munka helyett. Az Amazon bejelentésével kapcsolatban az informatikai átképzésekkel foglalkozó Codecool hozzátette, hogy hazánkban is több vállalattal közösen terveznek hasonló bejelentést a közeljövőben. A belső átképzések tehát nagyon is valós és közeli programot jelentenek a vállalatok számára, amit most a PwC kutatási jelentése is alátámasztott.

A kutatók hozzáteszik, hogy az új készségek elsajátítása vállalaton belüli tanulási kultúra kialakítását is feltételezi. A jövő munkahelyének megteremtésében pedig ez a fajta beruházás csak egy kis szeletet jelent - teszi hozzá a vállalat. Többek közt jó minőségű munkaerő-adatokra is szükség van, amit 86 százalék fontosnak is tart, de csak 29 százalék tartja megfelelőnek saját adatait.

Metodológia

A PwC tanácsadócég a 2019-es Gloális Vezérigazgatói Felmérése alapján külön tanulmányt adott ki Talent Trends 2019 - Upskilling for a digital World címmel. A felmérés során a PwC Research kutatói 3200 vezérigazgatóval készítettek interjút több mint 90 földrajzi területen (az országok pontos listáját nem közölte a vállalat a beszámolóban).