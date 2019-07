Jóváhagyta a Liberty-Vodafone üzletet az EB

Üdvözölte a az Európai Bizottság Liberty Global – Vodafone megállapodásra vonatkozó pozitív döntését a UPC Magyarország, derült ki a vállalat friss közleményéből. Ahogy Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és Lengyelország vezérigazgatója, a Liberty Global Közép- és Kelet-európai üzletágának ügyvezetője fogalmazott, kiemelkedően fontos állomásról van szó a UPC Magyarország 25 éves történetében, amelyből mind az ügyfelek, mind a magyar gazdaság profitál majd. Redeleanu szerint az új, egyesített vállalat tökéletesen alkalmas lesz, hogy tovább fejlessze Magyarországon az 5G technológiát és a gigabites szélessávú internet hálózatot, és hozzájáruljon annak a kormányzati célnak a megvalósításához, hogy az országot a digitalizáció élvonalába állítsa Európában és szerte a világon.

Az Európai Bizottság versenyügyi szerve hivatalosan a mai napon hagyta jóvá az akvizíciót, noha iparági források már június végén arról beszéltek, a szerv zöld utat ad az üzletnek. Ezzel lényegében minden akadály elhárult az elől, hogy a brit székhelyű távközlési cég megszerezze a Liberty Global négy európai leányvállalatát - köztük a UPC Magyarországot. Korábban mind a legnagyobb riválisnak számító Deutsche Telekom, mind pedig kisebb szolgáltatók megfogalmaztak versenyügyi aggályokat a felvásárlás kacsán, ám ezeket új nagykereskedelmi szerződésekkel végül ellensúlyozta a vállalat.

A Bizottság tavaly decemberben, elsősorban német nyomásra indított átfogó vizsgálatot a tavaly májusban bejelentett, 18,4 milliárd eurós üzlet kapcsán, miután felmerült, hogy a felvásárlás a német és cseh piacokon korlátozná, csökkentené a versenyt. A csomag kétségtelenül legértékesebb tagja a Liberty Global német leányvállalata, mely Unitymedia néven kínál kábeles szolgáltatásokat (kábeltévé, vezetékes internet és telefon) több német tartományban a Vodafone Németország versenytársaként, emellett a cég viszonteladója a Telekom Deutschlandnek.

Hazánkban ilyen versenyügyi aggály nem merült fel egyik piaci szereplő részéről sem, tekintve, hogy a Vodafone Magyarországnak és a UPC Magyarországnak lényegében nincsenek egymást átfedő szolgáltatásai, emellett egyik cég sem piacvezető a saját szegmensében. Az egyesülés a magyar távközlési piacon várhatóan élénkülő versenyhez vezethet majd, hiszen a Telekom mellett immár a Vodafone is képes lesz egy kézből kínálni ügyfelei részére vezetékes- és mobilszolgáltatásokat. A vezetékes-mobil bundling modellt idén tavasz óta a DIGI is kóstolgatja, hiszen a cég a magyar piacon negyedikként május végén elindította saját mobilszolgáltatását, melyet egyelőre kizárólag saját vezetékes ügyfelei számára tett elérhetővé, közülük is csak azoknak, akik olyan területen laknak, ahol a szolgáltatónak van hálózati lefedettsége.