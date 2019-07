Jócskán felhizlalta a frissített Switch akkus üzemidejét a Nintendo

A Switch Lite modell bejelentése után most "nagy" Switch játékkonzolját is frissíti a Nintendo: a népszerű, kézi- és tévére csatlakoztatott konzolként egyaránt használható készülék nem kap átfogó ráncfelvarrást, így nem a pletykált Switch Próról van szó - egy kulcsfontosságú területen azonban az új kiadás nagyot lép előre, jóval izmosabb akkus üzemidőt produkál.

Pontos specifikációkat a vállalat nem közölt a frissített készülék kapcsán, az új Nintendo Switch ráadásul első blikkre megszólalásig hasonlít az első generációra, és funkciói sem változtak. Ugyanúgy használható kézbe véve, a vezérlőket az eszköz oldalára csatlakoztatva netán külön használva, illetve dokkolóval tévéhez kapcsolva is. Azonban míg az eredeti Switch-nél a gyártó használattól függően 2,5-6,5 órás üzemidőt ígért, addig a frissített kiadás ezt 4,5-9 órára tornázza fel. Ez a konzolon népszerű Zelda Breath of the Wild cím alatt a vállalat becslései szerint 5,5 óra játékidőt jelent, ami jókora ugrás az eredeti modell 3 órás értékéhez képest.

Az AnandTech szerint a mintegy 80 százalékos üzemidő növekedés hátterében nem csak az akkumulátor felhizlalása állhat - főleg miután a készülékház mérete nem változott - az eszköz valószínűleg egy fejlettebb gyártástechnológiát használó SoC-ra támaszkodik. A lap 12 vagy 16 nanométeren készült Nvidia Tegra X1 SoC-ra tippel. A vállalat FCC-hez (Federal Communications Commission) múlt héten leadott dokumentumai szerint egyébként a SoC mellett a tároló is frissült a készülékben, noha a részletek itt sem ismertek.

Az egyelőre nem világos, hogy a Nintendo hogyan tervezi megkülönböztetni az azonos megjelenésű új Switch-et a korábbi generációtól a modellszámon kívül (az eredeti HAC-001, az új verzió HAC-001(01) jelzést kapott). Az mindenesetre kifejezetten jó hír, hogy a vállalat az üzemidővel ellentétben az árcédulát nem hizlalta fel, a frissített konzol elődjéhez hasonlóan nettó 300 dolláros ajánlott fogyasztói áron lát majd napvilágot a közeljövőben. Kérdés, hogy ez lenyomja-e az eredeti Switch árát, amelynek gyártásával a cég jó eséllyel leáll az új kiadás bevezetésével. Pontos megjelenési időt a vállalat egyelőre nem közölt, mindössze annyit tudni, az Japánban valamikor augusztus hónap folyamán kerül a boltokba.