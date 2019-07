Több német iskolában is tiltólistára került az Office 365

Több németországi iskolában tiltólistára került az Office 365, adatvédelmi problémák miatt. Egész pontosan a mintegy hatmillió lakost számláló Hessen tartomány tanintézményeiben tiltották be a szoftverek használatát - de a régió a Google és az Apple felhős termékei kapcsán is aggályokat fogalmazott meg, mondván, azok nem felelnek meg az iskolákban való használatra vonatkozó németországi szabályozásoknak. Explicit tiltást ugyanakkor utóbbi két cég esetében a helyi hatóságok nem vezettek be.

A Microsoft ennél rosszabbul járt, Hessenben ugyanis illegálissá vált az Office 365 használata az iskolákban. Ennek oka, hogy a felhős szoftvercsomag háttérrendszerét a vállalat tavaly, németországi adatközpontjának bezárásával egy másik európai központba mozgatta, ami már szembemegy a német törvényekkel, miután a HBDI szerint ahhoz az Egyesült Államok hatóságai is hozzáférhetnek. Az Office 365 használatát az iskolákban a német adatvédelemért és információszabadságért felelős hivatal, a HBDI 2017 augusztusában engedélyezte, azzal a feltétellel, hogy a felhasználói fiókok adatait a Microsoft fizikailag is Németország területén kell hogy tárolja. Ennek a vállalat egészen tavalyig meg is felelt, német adatközpontjának bezárását követően azonban értelemszerűen nem tudott megfelelni a feltételnek.

Ahogy az Ars Technica is kiemeli, a HBDI az Office 365, illetve a Windows 10 telemetriai adatgyűjtésével sem igazán elégedett, miután a szervezetek nem kapcsolhatják ki teljesen, ráadásul a a hatóság mindeddig sikertelenül érdeklődött a vállalatnál, hogy a telemetria pontosan milyen információkra terjed ki. A hatóság szerint az Office 365 abban az esetben lehetne továbbra is használható, ha annak adatkezeléséhez minden egyéni felhasználó külön-külön hozzájárulna az iskolákon belül is - ez magukat a tanulókat jelenti, az iskola adhat hozzájárulást helyettük, de még szüleik sem.

A HBDI szerint az Office 365 iskolai használata az országban úgy lenne megvalósítható, ha a felhasználói adatokhoz való, harmadik felek általi hozzáférést a Microsoft a lehető legszigorúbban korlátozná, illetve a telemetriai adatgyűjtés részleteiről tájékoztatást adna. Amíg ezek nem teljesülnek, az iskolák nem használhatják az Office 365 szolgáltatást - ez persze nem jelenti, hogy a Microsoft termékeitől is el kellene köszönniük, a helyi rendszereken futó Office termékek továbbra is használhatók maradnak. A Microsoft nyilatkozata szerint már felvette a kapcsolatot a tartomány illetékeseivel az ügy megoldására.