Lekörözte a Teams a Slack felhasználószámát

Először jelentett be konkrét felhasználószámot a Microsoft a főképp vállalati csevegésre használható Teams alkalmazásával kapcsolatban. A bejelentés apropója pedig, hogy a szolgáltatás a napi 13 millió használójával már nagyobbnak számít a Slack januárban közölt napi 10 milliós bázisánál, így a legtöbbet használt chates-kollaboratív appnak számít. Továbbá a Teams közlése szerint heti szinten 19 millióan használják a csevegős megoldását, ami elég konkrét ahhoz képest, hogy eddig rejtélyesen 500 ezer előfizető szervezetről számolt be a cég.

A Microsoft stratégiája tehát működőképesnek látszik, amelynek keretében a kollaboratív eszközét első körben az Office 365 előfizetés mellé csomagolta plusz költségek nélkül. Így a vállalatoknak egyszerűbb az ökoszisztémán belül maradni, és különösebb anyagi kockázat nélkül kipróbálni a Teamst. Ezt követően a vállalat az Office 365 csomagon kívül is elérhetővé tette a megoldást, hogy az ingyenes területen is harcba szálljon a riválisaival.

Bár a Slack alapvetően az ingyenes szolgáltatásával vált ismertté, de a vállalati funkciókhoz már előfizetésre van szükség. Azok a kisvállalatok és startupok továbbra is inkább a Slacket kedvelik, amelyek egyébként nem vesznek igénybe microsoftos eszközöket. Az Office 365-ből elérhető Teams mellett viszont már sokan nem adnak esélyt még egy Slack előfizetésnek, hiába jobb esetleg a versenytárs bizonyos funkciókban, például a microsoftos szolgáltatásokon kívüli integrációban.

A felhasználószámok felvillantása mellett a Microsoft egyébként több újdonságról is beszámolt a Teams fejlesztése kapcsán, ami mutatja, mennyire aktívan fókuszál továbbra is a termékre. Még a hónapban megérkeznek a felhasználókhoz a kiemelt értesítések (nálunk már egyébként elérhetőek), amelyek a másik félnek két percenként jeleznek majd addig, amíg az nem reagál az üzenetre. A vállalat szerint erre az agresszívnek is mondható funkciókra a sürgős információcserét igénylő iparágaknak van szüksége, például hírszerkesztőknek vagy kórházaknak. Továbbá a csatornák moderációja és az üzenetek megtekintettségét jelző indikátor is ettől a hónaptól elérhető lesz. A hírek vagy bejelentések kiemelését lehetővé tévő funkció már mostantól kipróbálható elvileg minden felhasználónál, egy üzenet egyszerre több csatornán történő elhelyezése pedig "hamarosan" elérhetővé válik.

A Teams magas felhasználószáma egyáltalán nem meglepő a Microsoft aktív fejlesztése és üzleti stratégiája miatt, de a Spiceworks tavalyi felmérése szerint itt még egyáltalán nem fog megállni a Teams és a Slack felhasználói bázismérete közti különbség. Az elemzőcég 2020-ra jósolja, hogy a Teams a vállalati előfizetések több mint duplájával fog rendelkezni a Slackhez képest. Mindez pedig nem túl jó hír a frissen tőzsdére lépett és vállalati felhasználókra vágyó Slacknek, annak ellenére, hogy sokak szerint a Slack és a Teams nem közvetlen versenytársai egymásnak. A Slack jelenleg alapvetően a G Suite vagy nagyobb vállalti előfizetéssel nem rendelkező cégeknek szeretne csevegős-kollaboratív szolgáltatást kínálni, de előbb-utóbb a növekedéshez biztosan szüksége lesz a micorosoftos felhasználókra.