Mégsem feledkezett meg a belépőszintről a Qualcomm

Több év után nyúlt hozzá abszolút belépőszintű mobilos alkalmazásprocesszorához a Qualcomm. A tervezőcég új, Snapdragon 215-ös központi egységébe a processzormagok mellett a GPU-t, a képfeldolgozót, illetve a vezeték nélküli hálózati kontrollereket is frissítette a cég. Bár mindez számottevő előrelépést jelent a közvetlen előd Snapdragon 212-höz mérten, a teljes kínálatot tekintve továbbra is szerény teljesítményt képvisel a portfólió legalján húzódó termék.

A Snapdragon 215-be ugyanis mindössze négy darab Cortex-A53 fért be, amely bár jelentős, nagyjából 50 százalékos ugrást jelent az előd által alkalmazott már-már aggastyán (32 bites) Cortex-A7-hez viszonyítva, a körülbelül 6 éve piacon lévő ARM fejlesztést már csak elvétve alkalmazza okostelefonokban. A GPU szerepét az Adreno 308 tölti be, amely 28 százalékos előrelépést ígér a Snapdragon 212-ben található Adreno 304-hez képest. A tempó elég lehet az egyszerűbb grafikus felületek meghajtásához, azonban modernebb 3D-s alkalmazások meghajtásához vélhetően már nem alkalmas. A vezérlő egyébként nem képes a Full HD kijelzők kezelésére, a legmagasabb támogatott felbontás 1560x720.

Az integrált képfeldolgozó is fejlődött, mely ezzel a korábbi egyetlen 8 megapixeles kamera helyett már egy 13 vagy két darab 8 megapixeles egységet is képes kezelni. A Qualcomm a vezetél nélküli hálózati vezérlőket is frissítette, melynek hála már a 802.11ac és a Bluetooth 4.2 is támogatott lehet, valamint az NFC-s lehetőségek is bővültek. Bár az integrált LTE modem áramköre nem változott, a chip már VoLTE és EVS (Ultra HD Voice) támogatást is kínál.

Ahogy arra a speciifikációk is utalnak, a Snapdragon 215-re a piac legolcsóbb okostelefonjai épülhetnek majd. Bár arról nincs információ, hogy a 28 nanométeres technológiával készülő chipeket mennyiért kínálja majd a Qualcomm, a processzora alapozó készülékek ára várhatóan megáll majd nettó 100 dollár alatt, vagyis nagyjából 30 000 forint környékén.