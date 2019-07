Újratervezi a MacBookok billentyűzeteit az Apple

Megválik renitens MacBook billentyűzeteitől az Apple - számolt be a 9to5Mac, a cupertinói óriás ügyeiben jellemzően jól értesült Ming-Chi Kuora hivatkozva. Kuo szerint a cég a 2015-ben bevezetett, butterfly-ként is emlegetett pillangómechanikás klaviatúrákat cseréli le készülékeiben. A megoldás nem örvendett túl nagy népszerűségnek a MacBook tulajdonosok körében, miután rendkívül rövid billentyűútja miatt használata nem igazán kényelmes, ráadásul a billentyűzetnél a meghibásodások is egymást érték.

Ezt a két fő problémát igyekszik a gyártó kigyomlálni az új modellel, amely elsőként a 2019-es MacBook Airben mutatkozik be, majd a 2020-as MacBook Pro szériában is feltűnik. Az új kiadásokban a cég ollómechanikára vált, teljesen leváltva a butterfly kialakítást. Kuo értesülései szerint a vállalat az egyes billentyűk megerősítéséhez üvegszálat használ majd, a klaviatúra így jóval strapabíróbb is lesz, továbbá a billentyűút érezhető növelését is tervezi a gyártó.

A váltásból végső soron az Apple is profitál majd, nem csak azért, mert végre elhallgathatnak a felhasználók panaszai, de azért is, mert az új mechanika gyártása iparági források szerint olcsóbb lesz, mint a jelenlegi pillangómechanikás billentyűzeteké - persze még így is költségesebb lesz a folyamat, mint egy átlagos notebook billentyűzet esetében.

2015 óta az Apple pillangómechanikája négy generációt élt meg, mindegyik igyekezett orvosolni a megelőző kiadás problémáit, ám közben saját hátulütőit is hozta magával. Nem csoda, hogy az utóbbi évek során a klaviatúra mint a MacBookok Achilles-sarka égett bele a köztudatba, a gyártó pedig idén kénytelen volt meghosszabbítani, illetve kiterjeszteni billentyűzetjavítási programját, hogy a felhasználók kedélyeit nyugtatni tudja. Noha az idén debütált negyedik generáció már megváltoztatott anyaghasználattal is igyekezett javítani az elődök problémáit, nagyon úgy tűnik, hogy a rossz hírnév orvoslására ez már kevés lesz, az Apple pedig inkább egy egészen új konstrukció mellett teszi le a voksát.

Amennyiben Kuo értesülései helyesnek bizonyulnak, az újításokat a felhasználók szinte biztosan örömmel fogadják majd, a hosszabb billentyűútnak köszönhető kényelmesebb gépelés, és a megbízhatóbb felépítés miatt - persze utóbbi, azaz hogy az új ollómechanika mennyivel bírja jobban a leütéseket mint a rossz hírű előd, csak a megjelenés utáni hetekben-hónapokban derül majd ki.