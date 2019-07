Erőre kapni látszik a VR/AR eszközök piaca

Új lendületet kapott az AR és VR szemüvegek piaca, az IDC elemzése szerint az idei első negyedévben egy év csökkenés után a szegmens újra növekedést mutat. A gyarapodás ráadásul egészen látványos, az egy évvel korábbi eredményekhez képest az idei Q1-ben 27,2 százalékkal ugrott meg az eladott darabszám, összesen 1,3 millió készülékre. Ezek elsöprő többségét, mintegy 96,6 százalékát nem meglepő módon a VR headsetek tették ki, az AR headsetek továbbra is jóval komótosabb növekedést mutatnak, azok eladásai 1,9 százalékkal nőttek csak a tavalyi Q1-hez képest.

A VR kategóriában a legnépszerűbbek a PC-hez csatlakoztatható headsetek voltak, ezek tették ki az eladások 53,2 százalékát - jócskán megelőzve az egy évvel korábban még hasonló piacrészt kihasító, kijelző nélküli, okostelefonnal használható headset-kereteket, amelyek miután a legolcsóbb belépési opciót jelentik a VR szegmensbe, sokáig a legnépszerűbb választásnak bizonyultak. Az idei Q1-re azonban már csak az eladások 23,2 százalékát tették ki, szinte fej-fej mellett haladva a teljesen önálló (jellemzően egyébként ugyancsak telefonos hardverre építő) vezeték nélküli headsetekkel, amelyek 23,6 százalékot tudhatnak magukénak. Ebből jól látszik, hogy azon vásárlók jelentős része, akik valamilyen szinten érdeklődést mutattak a szegmens után, mára megvették első, vélhetően olcsóbb eszközeiket, és már a komolyabb VR headseteket után érdeklődnek. Az elemzők arra számítanak, hogy ez utóbbi trend lesz jellemző majd az év hátralévő részére is, vagyis a PC-hez csatlakoztatható, illetve az önálló VR headsetek lesznek a legkelendőbbek.

A VR szegmensben az öt legnagyobb gyártó, azaz a Sony, a Facebook, a HTC, a kínai Pico és az ugyancsak kínai 3Glasses felelt az eladások 65,1 százalékáért. A Facebook zászlaja alatt működő Oculus csapata az időszakban két új termékkel is előrukkolt, az önálló Oculus Quest és a PC-khez szánt Oculus Rift S formájában, és mindkettő pozitív visszajelzéseket kapott. Arról a kutatók sajnos nem közöltek számokat, hogy a cégek egyenként milyen eladásokat produkáltak, mindenesetre a több cég színeiben is felbukkanó új eszközök, illetve a jelenleg is csőben lévő, az év későbbi részeiben megjelenő termékek további lendületet ígérnek a szegmensnek.

Az AR készülékek piaca ezzel szemben jóval komótosabb, ezt a területet szinte csak a nagyvállalati felhasználók hajtják, akik olyan gyártóktól vásárolnak mint az Epson, Lenovo, Vuzix, Google vagy a RealWear - idén az IDC szerint ez az öt cég vezeti a szegmenst. Noha az eladások itt messze elmaradnak a VR piacétól, a kutatók szerint ugyanakkor a nagyvállalatok folyamatosan keresik a saját igényeikhez igazítható hardveres megoldásokat üzleti folyamataik csiszolására, amire az elemzőcég szerint az év további részében is számíthatnak a gyártók.

Az IDC előrejelzése szerint idén összesen 7,6 millió AR és VR headset talál majd gazdára ami jól látható előrelépés lehet a tavalyi 5,9 millióhoz képest. A teljes évre vonatkozóan a cég szerint a PC-s VR headsetek az eladások 46,1 százalékát teszik majd ki, míg az önálló szemüvegek 38,2-t, a kijelző nélküli eszközök piacrésze pedig 15,7 százalékra zsugorodik majd.