Javításokra és a teljesítményre fókuszál az őszi Windows 10 frissítés

A redemondi vállalat nyúlfarknyi blogbejegyzése alapján a csomag az eddig megszokottnál lényegesen kevesebb új funkciót, illetve szabad szemmel is jól látható változást hoz majd. Ehelyett inkább a hibajavításokra, a teljesítménnyel kapcsolatos fejlesztésekre, valamint egyes nagyvállalati funkciókra fókuszál a Microsoft fejlesztőcsapata. Szerényebb módosítások miatt a csomag szokványos kumulatív frissítés formájában érkezik majd a Windows 10 May 2019 Update-tel rendelkező felhasználók számítógépeire.

A 18362.10000-s Insider Preview Build a Slow ring számára már elérhető, a Microsoft azonban megjegyzi, hogy a tesztelők egy része nem biztos, hogy azonnal látja majd a változásokat, a minőséget, pontosabban a jobb visszajelzéseket szem előtt tartva ugyanis CFR (controlled feature rollout) módban folyik a terjesztés. A bejegyzésből továbbá kiderül, hogy a fejlesztők a korábbinál lassabban, a módosításokról több részletet közölve adják majd ki az újabb verziókat, amely ugyancsak az alaposabb tesztelést szolgálná.

Az eddiginél óvatosabb hozzáállást az elmúlt nagyjából egy év eseményei magyarázhatják. A Microsoft a Windows 10 October 2018 (1809) terjesztését röviddel a hivatalos rajt után kénytelen volt visszavonni. A publikálás után felfedezett hiba felhasználok tucatjainál okozott adatvesztést, amely komoly kérdéseket vetett fel a vállalat fejlesztési metodológiái kapcsán. Az ügy pikantériáját az adta, hogy a Windows Insider tesztprogram visszajelzéseit gyűjtő oldalon, a Feedback Hubon már három hónappal a kiadás előtt is érkeztek adatvesztésre vonatkozó hibajelzések. A közösség azonban nem emelte ki ezeket a hibákat a tömegből, a hasonló problémákat automatikusan összevonó rendszer nem egyesítette a visszajelzéseket, így azok a fejlesztők és a hibavadász csapat radarja alatt maradtak.

Ezzel azonban még nem ért vége az októberi frissítés kálváriája. Január elején a Windows 10 legújabb kritikus frissítése okozott fejfájást sok felhasználónak. Az idei első patch kedden a Windows 10 1803-ra, azaz a rendszer tavaly áprilisi "nagy" frissítését használó felhasználóknak kiadott, KB4480966 verzió egy súlyos DHCP sebezhetőséget hivatott foltozni. A szóban forgó, CVE-2019-0547 kódnevű memóriakorrupciós sérülékenység a Windows DHCP kliensén keresztül (volt) kihasználható, egyedileg megszerkesztett DHCP-válaszokkal a kliens felé. A hiba orvoslása ugyanakkor korántsem volt zökkenőmentes, ahogy az MSPoweruser is rámutat, egy sor felhasználó panaszkodott különböző fórumokon számos, a frissítést követően felmerült problémára. Egyeseknél a feladatkezelőből tűntek el bizonyos meghajtók, mások pedig böngészőikből nem tudtak bejelentkezni routerük adminisztrátori oldalára (noha a funkció Internet Explorerből továbbra is működött). A frissítés emellett volt, akinél a Windows Hello bejelentkezést vágta el - de olyan is volt, akinél a patch egyszerűen kékhalálba torkollott.

A szokatlan problémák sora két, a Windows fejlesztésében viszonylag új módszer gyengeségeire világított rá. Az egyik a Windows Insider program, amely mintegy 15 milliós tesztelői körével próbálja ki (sokszor élesben) a legújabb Windows termékeket, ad visszajelzéseket azok működésével kapcsolatban, a roppant részletes telemetrián keresztül pedig személyesen is kísérleti fehér egérként viselkedik. Bár a program sokat segít abban, hogy a Windows 10 stabilabb, gyorsabb, megbízhatóbb legyen, az automatikus adatgyűjtés az ilyen paramétereket jól vizsgálhatóvá teszi, a nehezen reprodukálható és a telemetriában nem jelentkező hibák kiszűrésében azonban nem bizonyult hatékonynak.

A probléma gyökerét ugyanakkor sokkal inkább az jelentette, hogy a Windows Insider nem a hagyományos (és bizonyos periódusokban ragyogóan működő) microsoftos szoftverteszteléssel párhuzamosan működik. A program ugyanis a hivatásos tesztmérnökök kiváltásához indult, a 2014-es masszív kirúgási hullám és átszervezés ugyanis gyakorlatilag felszámolta a klasszikus tesztelési divíziót, a megmaradt specialisták pedig beolvadtak az egyes fejlesztőcsapatokba. Mindeközben a Microsoft egy ütemszerűen frissülő Windows 10-et álmodott meg, mely szerint ha törik, ha szakad, félévente egy új, vonzó funkciók csokrát hozó csomagnak kell megjelennie. A leépített tesztcsapat és az erőltetett menet azonban látványosan gáncsolta egymást, melynek következményeit látva a Microsoft inkább visszább vett a fejlesztés üteméből.