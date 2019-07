Megelőző csapást mért az AMD-re az Nvidia

A ráncfelvarrott termékeket a nevezéktanban újnak számító, kissé bizarr "Super" címkével igyekszik megkülönböztetni a cég. Ennek megfelelően érkezik a GeForce RTX 2080 Super, az RTX 2070 Super, illetve az RTX 2060 Super. Míg a 2080 Super és a 2070 Super a közvetlen elődökével egyező, nettó 700 és 500 dolláros (ajánlott) árcímke mellett nyújt magasabb teljesítményt, addig a 2060 Super kínálta előrelépésért 50 dolláros felárat kér az Nvidia, amely ez alapján nem számít túlságosan kiélezett konkurenciaharcra a következő hónapokban.

Az RTX 2080 Super és a "sima" RTX 2080 között viszonylag kevés változtatást eszközölt az Nvidia. A TU104 kódnevű GPU végrehajtóegységeinek (CUDA magok) számát 128 darabbal növelte a cég, miközben azok órajele is emelkedett: az alapfrekvencia 135, a turbó pedig 105 megahertzzel nőtt, amivel együtt a kártya elméleti számítási teljesítménye 10,1-ről 11,2 teraflopsra emelkedett. A tervezők a memóriához is hozzányúltak. A GDDR6 típusú chipek effektív órajele 14-ről 15,5 Gbps-ra ugrott, igazodva a GPU nagyobb számítási kapacitásához. A memória kapacitása nem változott, maradt 8 gigabájt, a TDP viszont megszaladt, a korábbi 215-ről 250 wattra felemelve a fogyasztási keret hivatalos maximumát.

Az RTX 2070 Super egy fokkal érdekesebb, a frissítéssel ugyanis GPU-cserét is eszközölt az Nvidia. A TU106 helyét a nagyobb területű TU104 vette át, előbbiből ugyanis vélhetően nem tudtak volna már lényegesen magasabb tempót kisajtolni a tervezők. A nagyobbik, TU104-es lapkánál viszont már könnyű dolga volt a cégnek, amely végül 2560 darab aktív végrehajtóegységet hagyott meg a lapkában. A végrehajtók órajelét meglehetősen magasra srófolta fel az Nvidia, az alap ugyanis 1605, a turbó pedig 1770 megahertzen állt meg, ami frekvencia szempontjából az aktuális kínálat csúcsát jelenti. Ezzel együtt 21 százalékkal, 9,1 teraflopsra nőtt RTX 2070 Super számítási kapacitása, ami jelentős ugrás a közvetlen elődhöz képest. Mindez persze a TDP-n is meglátszik, amely 175-ről 215 wattra nőtt. A memória kapacitása, illetve annak sávszélessége nem változott, azonban a bő 20 százalékos ugrás önmagában elég lehet ahhoz, hogy a vasárnap piacra kerülő Radeon RX 5700 XT ne tudjon túl szorosan RTX 2070 Super közelében mozogni. Az AMD ugyanis pár hete még az RTX 2070-hez hasonlítgatta csőben lévő termékét, amelyre a GeForce-énál 50 dollárral alacsonyabb, 450 dolláros árcédulát szabott.

Végül, de nem utolsó sorban az RTX 2060 Super is felsorakozott, amely az elődhöz hasonlóan a TU106-ra épít. A végrehajtóegységek száma ebben az esetben is nőtt, a 2176 darab egység 13 százalékos ugrás, amihez hozzájön még a 105 megahertzzel magasabb alapórajel. Érdekesség, hogy a turbó ebben az esetben csökkent, az 1650 megahertzes érték ugyanakkor csupán 30 megahertzzel múlja alul a "sima" RTX 2060 paraméterét. A módosítások listáján mindez azonban még csak a kezdet. A végrehajtók mellett ugyanis a ROP-hoz, illetve ezzel együtt a memóriabusz szélességéhez is hozzányúlt az Nvidia. Előbbi 48-ről 64-re nőtt, amihez 192 helyett immár 256 bites busz, illetve 6 helyett 8 gigabájt GDDR6-os memória társul. Mindez 33 százalékkal magasabb sávszélességet, na meg 160 helyett 175 wattos TDP-t eredményezett.

Mit mutatnak a tesztek?

A július 9-én piacra kerülő GeForce RTX 2070 Super és 2060 Super kártyákat már a nagyobb nemzetközi tesztoldalak kipróbálhatták, a 23-án érkező RTX 2080 Super képességeit vizsgáló cikkekre azonban még várni kell. A TechPowerUp eredményei alapján 2070 Super átlagosan 14 százalékkal múlja felül elődjét, amely egyúttal a januárban piacra dobott Radeon VII tempóját is jelenti. Ennek fényében nehéz menet vár Radeon RX 5700 XT-re, amely várhatóan csak néhány játékban tud majd közel kerülni a konkurens újdonságához.

Az RTX 2060 Super hasonló, 14-15 százalékos előnyben van az előd RTX 2060-hoz képest, amely a "sima" RTX 2070-hez nagyon közeli sebességet jelent. Ennek, illetve a 8 gigabájt memória fényében annyira már nem túlzás az 50 dollárral magasabb, nettó 400 dolláros árcímke. Ez alapján, illetve a napokon belül megjelenő Radeon RX 5700 nettó 380 dolláros árának fényében felülmúlhatja az AMD termékének tempóját a GeForce RTX 2060 Super, az erővonalak pontos rajzolatához azonban meg kell várni a vasárnap megjelenő újabb független teszteket.