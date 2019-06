Új frissítési eljárást kap a Firefox

Új frissítési mechanizmusra vált a windowsos Firefox, a böngésző 68-as verziója már a Microsoft BITS (Background Intelligent Transfer Service) megoldására támaszkodik, amely a Windows frissítéseit is szállítja. A Firefox 70-nel pedig a BITS egy dedikált, a böngészőtől független frissítési folyamatot, Update Agentet is kap, amely a Mozilla szerint egyszerűbbé teszi majd az új verziók telepítését.

Jelenleg csak az éppen futó Firefoxban tölthető le a frissítés, a különálló, a Bleeping Computer szerint Rustban íródott Update Agent azonban a böngészőtől függetlenül, ténylegesen a háttérben is lehetővé teszi majd annak letöltését, ezáltal csökkentve a böngésző teljesítményére gyakorolt hatást. A frissítési folyamat ráadásul a Firefox bezárását követően is folytatódhat, az Update Agent nem záródik be a böngésző leállításával. Ezzel a Firefoxot ritkábban megnyitó, illetve lassabb kapcsolattal rendelkező felhasználók is naprakészebb böngészőhöz juthatnak, főleg miután a BITS alkalmazása lehetővé teszi, hogy a megszakadt letöltési folyamatot a rendszer később folytassa, nem kell azt elölről kezdenie. Az új megoldás továbbá biztonságosabbá is teszi majd a böngészőt, hiszen annak az Update Agent a háttérben folyamatosan szállítja az aktuális biztonsági frissítéseket is.

A Mozilla még dolgozik a különálló frissítési folyamaton, azt nem teszi kapásból elérhetővé: első lépésben az említett Firefox 68-cal a böngésző részeként teszteli a BITS-es frissítést. A szervezet szerint ez egyszerűbb átállást tesz lehetővé, így első körben a Firefox egy a saját binárisába épített interfészen keresztül hívja majd meg a BITS-es frissítéseket. Ez utóbbi interfész bár a BetaNews által idézett Kirk Steuber, a Mozilla mérnöke szerint jelenleg közvetlenül kommunikál a BITS-szel, azt a fejlesztőcsapat úgy tervezte meg, hogy "közvetítőként" később az említett Update Agenet is használni tudja.

A Firefox nightly kiadásait használók már láthatják az új frissítési rendszert, amelyet a beállítások között a app.update.BITSenabled és a app.update.BITS.inTrialgroup flagek bekapcsolásával próbálhatnak ki. Bár a megoldás alapvetően növeli majd a Firefox védelmét, nem biztos, hogy minden felhasználó örömmel fogadja majd az Update Agenttel érkező újabb háttérfolyamatot, az ugyanakkor remélhetőleg nem igényel majd túl sok erőforrást.