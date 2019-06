A Renault-val és a Nissannal kezd nemzetközi terjeszkedésbe a Waymo

Az Egyesült Államokon túl is tapogatózni kezd a Waymo, a Google-Alphabet önvezető autókat fejlesztő leánya: a vállalat bejelentette, együttműködésre lép a Renault-Nissan-Mitsubishi Szövetséggel, egész pontosan a Renault-val és a Nissannal, a francia és japán piac feltérképezéséhez az önvezető autós kereskedelmi szolgáltatások kapcsán. A felek egy határozott, de egyelőre ismeretlen idejű, exkluzív megállapodást írtak alá, amelynek értelmében közösen vizsgálják majd, hogyan tudnak a hasonló szolgáltatások igazodni a két ország jogi és szabályozói környezetéhez - legyen szó akár sofőr nélküli személy- vagy áruszállításról.

Egyelőre tehát a Waymo és az autógyártók úgy néz ki nem gördítenek tesztautókat az európai és japán utakra, sokkal inkább a helyi piacokhoz igazodó, illetve a szabályozásoknak megfelelő, hosszú távon is jövedelmező üzleti modellek kidolgozását tűzték ki célul. A felek továbbá nem zárták ki, hogy a program a Japánon és Franciaországon túl a későbbiekben több más országra is kiterjed majd. A Forbesnak nyilatkozva a Waymo azt is elárulta, a két új régió mellett a trió az Egyesült Államokban is létrehoz majd egy közös csapatot.

Noha az együttműködés egyelőre csak a piacok vizsgálatára terjed ki, John Krafcik, a Waymo vezérigazgatója szerint a Szövetség nemzetközi elérése ideális alkalmat teremthet a cégnek a nemzetközi terjeszkedésre - a gyártóhármas összesen több mint 10 millió járművet értékesít évente, köztük egyre több elektromos autót is. A Nissan vezérigazgatója Hiroto Saikawa külön hangot adott a vállalat szándékának, miszerint a cég az első között szándékozik belépni az sofőr nélküli autós szolgáltatások piacára.

Az önvezető autók fejlesztése kapcsán nem csak a Waymo, de érthető módon az összes nagy autógyártó komoly erőfeszítéseket tesz, sok esetben valamilyen együttműködés keretében - nemrég a Ford és a Volkswagen kezdett tárgyalásokba egy esetleges összeborulás kapcsán a technológia mielőbbi kereskedelmi rajtjához.

Persze a Waymo sem csak a Renault-val és a Nissannal dolgozik együtt, Phoenix bizonyos területein jelenleg is elérhető kereskedelmi önvezető autós fuvarszolgáltatása például a Chrysler járműveivel operál, a tervek szerint pedig jövőre teljesen elektromos hajtású Jaguar I-Pace modellekkel is kiegészül. Utóbbiak tesztelését a Mountain View-ban található főhadiszállás környéki közutakon a vállalat az elmúlt hetekben kezdte meg.