Közkinccsé teszi AI szimulációs platformját a Facebook

Megnyitja AI szimulációs platformját a Facebook, a közösségi óriás AI Habitat rendszere az olyan termékeknek ágyazna meg, mint a virtuális asszisztensek új generációja, melynek akár a felhasználók otthonaiban is tudnia kell majd navigálni, vagy épp a látássérülteknek szánt megoldások, amelyek az ismeretlen helyeken való tájékozódást segítik.

Nyílt platform és adathalmaz

Az AI Habitat névre keresztelt szimulációs platformot a Facebook AI csapata hozta létre, annak célja pedig hogy a különböző, "megtestesített" AI rendszerek, például a fizikai térben való közlekedésre is szánt robotok betanítását segítse - virtuális környezetben. A megoldással virtuális robotok, fotorealisztikus környezetekben, szobákban mozoghatnak, ami nagyban gyorsíthatja a hasonló területen végzett kutatás-fejlesztést, illetve reprodukálható, szabványos benchmarkokat is biztosít a szegmensben.

A platformmal párhuzamosan a vállalat Replica adathalmazát is megosztja, amely a különböző környezetek "hiperrealisztikus" 3D rekonstrukcióit tartalmazza, mint lakások, üzletek vagy más épületek belterei. A vállalat szerint a Replica a jelenleg elérhető legvalósághűbb modelleket tartalmazza, összesen 18, különböző méretű helyszínről, valósághű textúrákkal, üveg, vagy épp tükröződő felületekkel, valamint a tereptárgyakhoz kapcsolódó megfelelő címkékkel ellátva.

A platformot a cég saját, a fizikai térben való közlekedésre szánt AI rendszereinek hatékonyabb fejlesztésére és tesztelésére hozta létre, amelyhez számos, egyébként különálló kutatási területet hoz egy fedél alá, mint a természetes nyelvfeldolgozás az emberekkel való kommunikációhoz, a gépi látás, illetve a megerősítéses tanulás. A fejlesztések során a vállalatnak komoly nehézséget okozott, hogy nem állt rendelkezésére egy egységes platform, amelyen a különböző kísérletek egyszerűen futtathatók, illetve azok eredményei is jól összevethetők lettek volna más kutatásokéval.

Az AI Habitat körvonalai a vállalat egy 2018-ban tartott AI meetupján rajzolódtak ki, amely a fenti problémát járta körbe, és ahol a cég több vezető kutató visszajelzéseit gyűjtötte össze számos terület kapcsán, a különböző teszt- és fejlesztési környezetek szabványosításától a fizikai motorokig. Ezt követően több mint egy év fejlesztés után napvilágot látott a szimulációs platform, amelyet a cég igyekezett a lehető legrugalmasabban kialakítani.

Nagyságrendekkel gyorsulhat a renderelés

A Facebook modulárisan építette fel az AI Habitatot: a platform három fő rétegből áll, amelyek mindegyike igény szerint konfigurálható vagy akár le is cserélhető más komponensekkel, környezetekkel, értékelési protokollokkal vagy betanítási technikákkal. A megoldás első rétege a Habitat-Sim névre keresztelt szimulációs motor, amely a már említett Replcia, illetve más 3D modellkészletekkel is használható, mint a Gibson vagy Matterport3D - a cég pedig folyamatosan bővíti a kompatibilis rendszerek listáját. A szoftverstack második fő rétege a Habitat-API, amely egy magas szintű library, a különböző feladatok definiálására, legyen szó vizuális navigációról vagy épp különböző kérdések megválaszolásáról. A harmadik réteget maga a feladat jelenti, amelyet az adott rendszernek a fejlesztők betanítanak - ebben adhatók meg a specifikus tanítási és értékelési paraméterek is.

A Habitat-Sim ráadásul a vállalat szerint rendkívül tempósan dolgozik, a korábbi megoldásoknál nagyságrendekkel gyorsabban képes renderelni a környezeteket: a benchmark teszteken a Habitat-Sim 10 ezer FPS-es renderelési tempót produkált egy GPU-n, míg ugyanezen más szimulátorok tipikusan 100 FPS környékén teljesítettek. Az AI Habitatot a vállalat a belső használat során már alaposan tesztelte, egyebek mellett egy önjáró navigációs verseny során. A platform már bárki számára szabadon elérhető.