Már akár jövőre befuthat az USB4

Már jövő év végén megjelenthetnek az első USB4-es eszközök - állítja az USB-IF. A szabványosítással foglalkozó testület szerint a tervek szerint haladnak az USB4 munkálatai, amelynek specifikációi már a közel végleges, 0.96-as verziónál járnak. Optimális esetben az 1.0-s verzió néhány hónapon belül elkészül, amely utat nyithat az kár 40 Gbps-os átviteli tempóra képes USB4-es eszközök viszonylag gyors megjelenése előtt. A testület jelen állás szerint elképzelhetőnek tartja, hogy még 2021 előtt piacra kerülnek az USB4-et támogató első eszközök.

A nyilatkozat annak fényében érdekes, hogy a közvetlen elődnek tekinthető USB 3.2-t továbbra sem támogatja semmi. A szabványra épülő első vezérlőt az ASMedia mutatta meg bő két hete. Az Asus kötelékébe tartozó tervezőcég ASM3242 típusjelzésű chipje véglegesnek tekinthető, így azt hamarosan megkaphatják az érdeklődő gyártópartnerek. Amennyiben minden a terv szerint halad, akkor a kontrollerre épülő első termékek augusztusban kerülhetnek piacra. Az univerzális soros busz legújabb verziójával az eddigi csúcs duplájára, másodpercenként 20 gigabitre (2,5 GB/s) ugorhat az elméleti átviteli tempó, mely a Thunderbolt 3 értékének fele.

Erre dupláz rá az utód USB4. Az egyelőre nem végleges szabvány kétsávos működéssel akár másodpercenkénti 40 gigabites adatátvitelre is képes lesz. Nem véletlen, hogy ez az érték már pontosan megegyezik a Thunderbolt 3 sávszélességével, az USB4 ugyanis az Intel saját fejlesztésű buszára alapoz, ennek köszönhető, hogy a szabvány több adat- és megjelenítési protokoll párhuzamos használatát is támogatni fogja. Az USB4-gyel az adatátvitelt, a megjelenítést és az energiaellátást is közös nevezőre hozza a szabványosító testület, egyetlen USB-C aljzaton keresztül - ahogy azt a Thunderbolt 3-nál is láthattuk. Az újonnan bevezetett adatbusz eközben visszafelé kompatibilis lesz a korábbi USB verziókkal, egészen a 2.0-ig bezárólag.

Az USB4 gyors eljövetele részben okafogyottá teheti az USB 3.2-t. A vásárlók ugyanakkor vélhetően nem fognak könnycseppeket hullajtani a várhatóan nagyon rövid karrierű szabványért, amely új szintre emeli az USB-s jelölések és elnevezések káoszát. Az USB 3.2 Gen 1 ugyanis az USB 3.0-hoz (és az USB 3.1 Gen1-hez) hasonlóan 5 Gbps sávszélességre képes, amely ennek megfelelően SuperSpeed USB marketingelnevezéssel kerül piacra. Az USB 3.2 Gen 2 fokozat az USB 3.1 Gen 2-höz hasonlóan 10 Gbps sávszélességet kínál, amit így SuperSpeed USB 10Gbps címkével kell majd keresni. Az igazi újdonságnak számító, USB 3.2 Gen 2x2 nyújtja a 20 Gbps-os átviteli tempót, amire a SuperSpeed USB 20Gbps jelölés utal majd. Remélhetőleg az USB4 nem csak átviteli tempóban, de nevezéktanban is sokat javul az elődökhöz képest.