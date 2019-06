Egy szertefoszlott felhős álom

Az olykor rendkívül magas költségek felismerése egy kisebb mérvű visszarendeződést indíthat el a saját adatközpontok felé, de már magával hozván a felhő működési modellt. Ennél fontosabb, hogy ez a felismerés egy változást indít majd el a nagyvállalati informatikai és felhasználói körökben arról, ahogy számítástechnikai erőforrásokról gondolkodnak. Az IT valóban egy tömegáru, de tisztességes árcédulával.

A fenti eseménynek két mozgatórugója van: a számítási és adattárolási feladatok úgy mentek át egy merőórával szerelt környezetbe, hogy közben a felhasználási minták változatlanok maradtak. A nyilvános felhőszolgáltatók mindössze felfedték a kényelmetlen igazságot a vállalati IT fogyasztási szokásokról. A másik ok a felhasználói szempontból végtelen kapacitásokhoz való azonnali, kontroll nélküli hozzájutás lehetősége, ami óhatatlanul vezetett a fogyasztás növekedéséhez. A nagyvállalati IT technikai, számviteli és érzelmi okokból „hagyja égve a villanyt”.

A problémára (mint az élet szinten minden kihívására) két válasz adódik: Vagy harcolsz ellene, vagy elfutsz előle – azaz visszaviszed a feladatot a saját adatközpontodba. Kollár László, a Cloudera budapesti R&D központjának egyik vezetője a HWSW jövő keddi IT-üzemeltetői meetupján ennek okait tárja fel, illetve javaslatokat tesz arra, hogyan lehet megoldani a problémát anélkül, hogy visszaforgatnánk az idő kerekét.

Windows Server 2019, hatékony üzemeltetés, hálózati forgalomelemzés

A meetup további előadásaiból többek között az is kiderül majd, hogy a Microsoft milyen lehetőségeket nyújtott és nyújt az adatok redundánsan és/vagy nagy sebességgel történő tárolására, illetve miket fog nyújtani ezen a területen, amennyiben helyi tárolásban kell gondolkodnunk. Réczi Gábor, az IQrec CTO-ja szerint ebben a témában sosem lehetnek eléggé tájékozottak az üzemeltetők, ezért a szakember a tavaly megjelent Windows Server 2019 egyes tárolós újdonságait veszi majd górcső alá.

Az Abakusztól érkező Mészáros Attila azt mutatja be, hogyan lehet kialakítani egy olyan értékesítési és üzemeltetési rendszert, amelynél kevés energiával, illetve korlátozott létszámmal is hatékonyan lehet működtetni akár 100+ szervert, nagyjából 30 ügyfélnél. Végül, de nem utolsó sorban az Andrews IT Engineeringtől Zsák Csaba egy egyszerűbb hálózati forgalomelemzéses megoldást vázol majd fel. A szenior mérnök szerint a komplex monitoring és elemzés egyre fontosabbá vált az utóbbi évtizedben. Egyre szorosabb SLA-kat kell tartani, ezért egyre fontosabb, hogy milyen a válaszidő vagy milyen fenyegetéssel nézünk épp szembe az informatikai rendszerünkben. Az előadás alkalmazás teljesítmény monitoringgal, anomália detekcióval és historikus kereshetőséggel foglalkozik majd.

A házirend a szokásos: kapunyitás kedden délután 5-kor, az előadások pedig 6-kor kezdődnek, de ahogy időd engedi, bármikor csatlakozhatsz. A rendezvény ingyenes, a regisztráció viszont most is kötelező, amit a meetup honlapján tehetsz meg. Kérjük, tiszteld meg a közösséget azzal, hogy csak akkor regisztrálsz, ha biztosan el tudsz jönni! Az AnKERT befogadóképessége ugyanis limitált, vagyis ha nem jössz el, egy olyan embertől veheted el a lehetőséget, aki valóban ott lenne. A keddi IT-üzemeltetői eseményt a hétfői öt előadásos IT biztonsági meetup vezeti fel, amelyre még ezen a linken lehet regisztrálni.