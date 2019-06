Megszünteti a Photos-Drive integrációt a Google

Szétválasztja Drive tárhelyét és Photos szolgáltatását a Google, miután a két online tároló integrációja a cég szerint megtévesztő volt sok felhasználó számára. Jelenleg a Drive-ba feltöltött fényképek automatikusan megjelennek a Photos felületén is és fordítva, a Photosban tárolt képek a Drive-ban található Photos mappából is elérhetők - továbbá ha a felhasználó valamelyik felületen töröl egy adott fényképet, az a másikból is eltűnik.

A Google szerint ez a fajta átjárhatóság számos felhasználót összezavart, ezért visszajelzéseikre hallgatva most megszünteti az integrációt a szolgáltatások között. A változásokra néhány héten belül, júliustól számíthatunk, jövő hónaptól a vállalat külön kezeli majd a két tárterületre feltöltött fényképeket, így azok nem kerülnek majd át automatikusan a másik felületére, továbbá a fotók törlése is csak az éppen megnyitott tárhelyre lesz hatással.

Teljesen azért nem szűnik meg az átjárás a tárhelyek között: bár a Google az automatizált részt leállítja, helyette a Photos felületén egy új gomb tűnik fel, "Upload from Drive" vagy "Feltöltés a Drive-ból" címkével, amelyre bökve manuálisan kiválaszthatók, hogy mely képeket szeretnénk áthúzni az online tárolóból a Photos szolgáltatásba. Utóbbin keresztül egyébként a Drive-ban velünk mások által megosztott fotók is elérhetők lesznek. A két szolgáltatásban az új funkcióval átemelt képek is teljesen külön életet élnek majd, tehát a Drive-ból áthúzott fényképek a Photosból úgy lesznek törölhetők, hogy a művelet nem lesz hatással a Drive-on lévő példányra, és fordítva.

Arra érdemes lesz odafigyelni, hogy miután a szinkronizáció megszűnik, az eredeti minőségben tárolt fotók mind a Drive mind a Photos esetében kihasítják majd a maguk részét a felhasználó rendelkezésére álló tárterületből. A telefonos szinkronizációt a lépés nem érinti, a felhasználók továbbra is automatikusan feltölthetik az okostelefonon lőtt fotókat bármelyik szolgáltatásba, és ha azt nem eredeti, csupán "magas" minőségben, azaz legfeljebb 16 megapixeles felbontással teszik, a Google továbbra is korlátlan mennyiségben engedi a képek feltöltését.

Az egyik szolgáltatásba idén július előtt feltöltött képek az integráció kigyomlálását követően továbbra is megmaradnak majd a másik felületén is, ugyanakkor a rajtuk elvégzett módosításokat a cég júliustól már nem szinkronizálja. A változtatásokat bizonyára sok felhasználó örömmel fogadja majd, főleg ha korábban már törölt abban a hitben fényképet a Photos vagy Drive felületéről, hogy annak másolata a másik szolgáltatás biztonságában továbbra is megvan.