Önmagának is konkurenciát állít a Radeon RX 5700 XT-vel az AMD

A belső tesztek alapján sikerült összébb zárni az ollót, az RX 5700 XT ugyanis úgy veszi fel a versenyt a GeForce RTX 2070-nel, hogy annál az AMD terméke nagyjából 50 dollárral olcsóbb. Ennél kevésbé jó hír, hogy a csupán fél éve bemutatott, 250 dollárral drágább Radeon VII is lőtávolba kerülhet, vagyis az RX 5700 XT-vel saját termékpalettáját is kannibalizálhatja a tervezőcég.

A Radeon RX 5700-as sorozatot a május végi Computexen teaserelte az AMD, néhány részletet megosztva a fejlesztésről. A termékek bejelentését az elsősorban gaming körül forgó E3-ra tartogatta a tervezőcég, mely az igazi konkurenciaharcot régen látott célközönséget tekintve logikus lépés volt. Az AMD két termékkel rúgta be a később várhatóan tovább gyarapodó RX 5000-es szériát. A Radeon RX 5700 XT a felső- középkategóriába, az RX 5700 pedig közvetlen ez alá érkezik. Mindez annyit jelent, hogy az Nvidiának továbbra sem lesz kihívója a csúcskategóriában, a GeForce RTX 2080 és 2080 Ti pozícióját egyelőre nem fenyegeti komolyabban semmi.

A Radeon RX 5700 XT-re a nagyobbik, 10,3 milliárd tranzisztort tartalmazó Navi 10-es GPU került, annak is a teljes értékű variánsa. A 251 mm2-es lapka a TSMC 7 nanométeres gyártástechnológiájával készül, ami gyakorlatilag egy teljes node-dal van előrébb az Nvidia által alkalmazott 12 (valójában inkább 16) nanométerhez képest. A teljes értékű Navi 10 összesen 40 darab CU-t (Compute Unit), ezzel együtt pedig 2560 stream processzort és 160 darab textúrázót jelent, amely 11 százalékkal múlja felül a Radeon RX 590 értékeit. A backendhez komolyabban hozzányúlt az AMD. A már többször is túlságosan szűkösnek bizonyult 32 darab ROP-t a duplájára, 64 darabra emelte a tervezőcég, amely egyezik a felsőkategóriába pozicionált Radeon VII értékével. Az órajelet tekintve is sikerült javítani, bár az előrelépés mértéke nem nevezhető tetemesnek. Az RX 5700 XT alapórajele 1605 MHz, amely csupán 9 százalékkal magasabb az RX 590-en található Polaris 30 értékétől. A turbót jelentő boostnál nagyobb az ugrás, az 1905 MHz-es csúcs 23 százalékos javulást jelent. A kettő közé ékelődik be a Navival bevezetett 1755 MHz-es game clock, mely a játékok alatt jellemzően elérhető legmagasabb értéket takarja.

A kiszélesített backendhez, illetve az ahhoz tartozó 256 bites memóriabuszhoz 14 Gbps-os GDDR6-os chipek kapcsolódnak. A piacképes termékekben tavaly megjelent memóriának hála 448 GB/s-os sávszélességből gazdálkodhat a GPU, amely 75 százalékkal magasabb az ugyancsak 256 bites busszal szerelt, de még GDDR5-ös chipeket alkalmazó RX 590 értékénél. Az RX 5700 XT összesen 8 gigabájt memóriával rendelkezik, így mind kapacitás, mind memória-sávszélesség szempontjából egálban van az új Radeon a közvetlen ellenfélként beállított GeForce RTX 2070. Bár a GDDR6 egyelőre drágább az évek óta piacon lévő GDDR5-nél, a lényegesen nagyobb sávszélesség kompenzálja a chipek magasabb árát. Az AMD vélhetően mérlegelte az alternatívát jelentő HBM2-t is. Bár chipekre levetítve a HBM2 rendívül magas bitsűrűséget és hatalmas sávszélességet nyújt alacsony fogyasztás mellett, beépítéséhez interpózer, vagyis a tokozásba beágyazott speciális szilíciumlapka szükséges, amely jelentősen drágítja az összeszerelést, így billentve a GDDR6 felé a mérleg nyelvét.

Az AMD saját mérései szerint mindezzel a RX 5700 XT nagyjából a RTX 2070 tempóját hozza, játéktól függően hol a Radeon, hol pedig a GeForce a gyorsabb, de két kirívó különbségtől eltekintve 6 százalékon belül mozog a különbség. Amennyiben ehhez hozzávesszük az RX 5700 XT 50 dollárral alacsonyabb, nettó 450 dolláros árát, az újdonság versenyképesnek tekinthető. GeForce mellett az 50 wattal alacsonyabb TDP, illetve a ray tracing szólhat, amelyet nem támogat a Navi, legalábbis egyelőre. RX 5700 XT 225 wattos TDP-jével kapcsolatban érdemes ismét megjegyezni, hogy ezt az AMD a piacon jelenleg elérhető legfejlettebb, 7 nanométeres gyártástechnológiával érte el, miközben az Nvidia egy node-os hátrányban képes alacsonyabb TDP-t elérni, amely továbbra is a konkurens előnyéről árulkodik. Az Nvidia jövő év első felében állhat át 7 nanométerre, ami újból nagyobbra nyithatja a GeForce-ok és a Radeonok közötti ollót.

Érdekes kérdést vet fel az RX 5700 XT és a januárban bemutatott Radeon VII helyzete. A két termék várhatóan közel lesz egymáshoz megjelenítési sebességben, a Vega-alapú kártyának leginkább 4K-ban lehet majd valamennyi előnye a másodpercenkénti 1 terabájtos sávszélességnek és a 16 gigabájt HBM2 memóriának hála. Mindezért ugyanakkor irreálisan nagy, 250 dolláros felárat kér az AMD, amely a Radeon VII pár hónapos karrierjének végét jelentheti. A drágán előállítható kártya kimondatlanul egy kirakattermékként indult, a kvázi előd Vega 64-et ugyanis már konkurens Nvidia középkategóriás kártyája, az RTX 2060 is elkezdte csipegetni. Az AMD ezért jobb híján konzumer köntösbe öltöztette az alapvetően nagyvállalati piacra tervezett 7 nanométeres Vegát, melyre a sokkal olcsóbban előállítható Navi kártyák terjedésével nem lesz szükség.

Az RTX 2070 mellett az RTX 2060-nak is konkurenciát állítana az AMD. Az RX 5700 néven érkező kihívó a szokásos recept alapján, kisebb korlátozásokkal készült, ami számszerűen 10 százalékkal kevesebb végrehajtóegységgel és 9-10 százalékkal alacsonyabb órajelet takar. Az AMD szerint mindez elég arra, hogy egyértelműen a 2060 elé kerüljön a kártya, melyet alátámaszt a GeForce-énál 30 dollárral magasabb, nettó 380 dolláros ár. Az AMD egy harmadik, fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelő modellel is készül. AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Editon mindössze órajelben múlja felül az alapkiadást, a különbség azonban szerény, nagyjából 4-5 százalékos. Az egyes kártyák, illetve a konkurens GeForce-ok közötti pontos különbségért most is célszerű megvárni a független teszteket, amelyek valószínűleg a kártyákkal nagyjából egyidőben valamikor július első hetében jelennek meg.