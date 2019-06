Google: egy tovább töredezett Androiddal mindenki veszít

Amerikai lapértesülések szerint teljes felmentést kért a Google a Huawei ellen május közepén életbe léptetett, majd 90 napra felfüggesztett exporttilalmi intézkedések alól. A cég arról igyekszik meggyőzni a Trump-adminisztrációt, hogy ha a kínai gyártó saját fejlesztésű mobilos operációs rendszert kezd használni, az valójában nagyobb nemzetbiztonsági kockázattal járhat, mintha változatlan formában az Androidot és vele együtt a licencelt Google szolgáltatásokat telepítené okostelefonjaira, tabletjeire.

Szándékkal ellentétes hatások

Május második felében bombaként robbant a hír, hogy mivel az Amerikai Egyesült Államok elnöki rendeletének hatálya kiterjed a Google-re is, mint amerikai technológiát előállító cégre, ezért a vállalatnak a vonatkozó törvények értelmében meg kell szakítania minden kapcsolatot a Huawei-jel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Google semmilyen támogatást nem nyújthat a kínai cég számára az Androidot illetően, illetve a jövőben megjelenő modellekre nem kerülhetnek fel a Google licencköteles szolgáltatásai, így elsősorban a Play Services és a Play Protect - míg előbbi több alkalmazás működésének elengedhetetlen kelléke, addig utóbbi a készülékre telepített applikációkat szkenneli annak érdekében, hogy ne kerülhessenek a végfelhasználói eszközre kártékony kódot tartalmazó szoftverek.

A Google végül elérte, hogy az amerikai kormányzat 90 napig felmentést adjon az exporttilalmi korlátozások végrehajtása alól, több helyi lap ugyanakkor arról számolt be a héten, hogy a cég óriási erőket mozgat meg annak érdekében, hogy meggyőzze a döntéshozókat a permanens vagy legalább határozatlan idejű felmentésről. A Google érvelésének középpontjában állítólagosan éppen az a szempont, vagyis a (kiber)biztonság áll, melyre hivatkozva az elnök elrendelte a szankciókat - mondván a Huawei nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára.

A Facebookot is érinti A Reuters mai tudósítása szerint a Facebook az exporttilalmi intézkedéseknek megfelelve a korábbi disztribúciós szerződésben foglaltakat felmondva határozatlan ideig nem kéri a Huawei-től, hogy a cég hivatalos androidos alkalmazásait (Facebook, WhatsApp és Instagram kliensek) a gyári szoftvercsomag részeként előre telepítse készülékeire. Mindez nem jelenti azt, hogy a telefonokra ne lehetne utólag, a Play Áruházból letölteni az alkalmazásokat, illetve - egyelőre - folyamatos minden app frissítése is a Huawei készülékeken.

A Google szerint ugyanakkor sokkal kockázatosabb lehet, ha az intézkedések hatására a Huawei saját operációs rendszerrel dobja piacra okostelefonjait, tabletjeit, még akkor is, ha ezek nem kerülnek forgalomba az Egyesül Államokban. Bár a Huawei kártyáiba egyelőre senki sem lát bele, több forrás szerint is valószínűsíthető, hogy a cég várhatóan már idén, de legkésőbb jövőre érkező HongMeng kódnevű operációs rendszerének alapja a Huawei által forkolt Android lesz. Az ezzel járó kockázat kettős lehet: egyrészt mivel ezen a rendszeren nem működik majd a Play Protect szolgáltatás, ezért nagyobb az esély rá, hogy a HongMengre telepített alkalmazások rosszindulatú kódot tartalmaznak, másrészt hiányozni fog a készülékekről a Google Play Áruház is, mely ma az egyik legjobban ellenőrzött okostelefonos alkalmazás-áruház az Apple-féle App Store mellett.

Nem csak a Google-nek lehet káros

Összességében a Google érvelése alapján bármilyen, forkolt android-hibridet futtató készülék eredendően sebezhetőbb lesz, mint egy licencelt Google szolgáltatásokat tartalmazó Android-kiadás. Ez pedig tekintve, hogy a saját operációs rendszerrel ellátott készülékeit a Huawei nyilvánvalóan a nyugati piacokon is forgalmazni kívánja, mind az USA szövetségeseire, azokon keresztül pedig magára az USA-ra nézve is kockázatokkal járhat.

A Google számára persze az exporttilalmi intézkedések anyagi vonzata sem mellékes, így a licencekből származó bevételek mellett a cég jelenleg felbecsülhetetlen nagyságú reklámbevételtől is eleshet, ha szolgáltatásait nem tudja többé olyan hatékonyan beágyazni a jövőben készülő Huawei okostelefonok operációs rendszerébe.