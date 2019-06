Negyedik bétájához ért az Android Q

Tovább csorognak az Android Q béták, a Google tegnap bejelentette a rendszer negyedik, béta verziós kiadását, amely már tartalmazza a végleges Android Q API-kat, illetve a hivatalos SDK-t is.

A végleges fejlesztői API-k és SDK már az Android Q-hoz tartozó 29-es API szintet képviselik, azokkal párhuzamosan pedig a Google az Android Studióhoz is több frissített build eszközt elérhetővé tesz. A Google bejelentésében kiemeli, hogy a megfelelő kompatibilitás érdekében kiemelten fontos, hogy minden Android fejlesztő tesztelje alkalmazásait az Android Q-val, amilyen hamar csak lehet, akár egy valamely támogatott telefonra feltett béta rendszeren, akár emulátoron.

A cég külön kitér rá, hogy az appoknak az Android Q adatvédelmi funkcióival is együtt kell működniük, mint a frissített helyadat-hozzáférés vagy a háttérben történő indításra vonatkozó korlátozások. A cég fejlesztői oldalán egy adatvédelmi ellenőrzőlistát is közzétett, amelynek pontjaival az alkalmazáskészítők összevethetik szoftvereiket. A tesztelés után pedig érdemes rögtön közzétenni az új rendszerre felkészített alkalmazásokat, hogy az Android Q bétatesztelők is használhassák azokat és időben jelezhessék az esetleges megmaradt hibákat a fejlesztők felé.

A megfelelő előzetes ellenőrzés azért is kiemelten fontos, mert a rendszer először hoz hivatalos támogatást az olyan új készülékformátumokhoz, mint az év későbbi részében piacra kerülő hajtogatható kijelzős modellek, illetve a gesztusalapú navigációra is egyre komolyabb hangsúlyt fektet. A Google továbbá erősen javasolja többek között az opcionális sötét megjelenítési témák bevezetését az appokban, illetve az értesítésekből elérhető válasz- vagy műveletjavaslatokat is.

A különböző IoT eszközöket Wi-Fin keresztül vezérlő alkalmazásoknál külön érdemes rá figyelni, hogy az új rendszerrel szintén új, a hálózati kapcsolatokat kezelő API is érkezik. A kamerát használó appok az új Dynamic Depth formátumból profitálhatnak, míg a videostreaming már AV1 segítségével is megvalósítható, illetve természetesen a HDR10+ videólejátszásra is lehetőség van. A hangstreaminghez a cég az Opus kódolást javasolja, zenészeknek pedig már natív MIDI API is elérhető. A Google az erőforrásigényes szoftverek, például játékok számára is készült hasznos megoldással, a Thermal API az eszköz hőmérséklete alapján optimalizálja a teljesítményt.

A frissített API 29 SDK és a hozzá tartozó eszközök a stabil Android Studio 3.4-hez is elérhetők, illetve az Android Studio 3.5-ös bétájában is megtalálhatók. Az Android Q legfrissebb bétájának rendszerképei már letölthetők a keresőóriás kapcsolódó weboldaláról.