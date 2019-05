Továbbra is a világ élvonalában a hazai mobilnet

Továbbra is a világ élvonalába tartoznak a magyarországi mobilszolgáltatók hálózatainak bizonyos paraméterei, különös tekintettel a felhasználók által mért átlagsebességét, az átlagos késleltetési időt, valamint a szolgáltatás elérhetőségére, lefedettségét illetően - derül ki a crowdsourcing alapokon működő OpenSignal legfrissebb elemzéséből, mely összesen 87 ország hálózatát hasonlítja össze. A listán Magyarország - egyetlen mérési elemet leszámítva - minden index alapján a top10-be került.

Az OpenSignal frissen publikált kutatása rámutat, hogy az európai országokban működő mobilhálózatok továbbra is dominálják a világszintű toplistát. Ráadásul a listavezetők között hagyományosan ott van két kelet-európai ország is, Magyarország mellett Csehország, igaz, utóbbiak aligha kizárólag a hálózatok műszaki színvonalának köszönhetően. A 4G-s hálózatokat használó előfizetők aránya - mely egyben az ország 4G-s lefedettségét is jól jelzi - Magyarországon 91,4%-os az OpenSignal szerint, hazánk ezzel a top10-be került négy európai ország egyike e tekintetben.

A felhasználók készülékein keresztül végzett mérések értelmében a hálózatok átlagos késleltetési ideje Magyarországon kiemelkedően alacsony, mindössze 33,4 milliszekundum volt a vizsgált időszakban, ebben a metrikában egyedül Szingapúr előzte meg hazánkat 30,7 milliszekundumos átlag hálózati válaszidővel. A válaszidő és a kapacitás egyfajta kombinációját tükrözi az úgynevezett videoélmény-index, melyre pontokat oszt az OpenSignal. Itt a toplistát Norvégia vezeti 74,7 ponttal, utána közvetlenül Magyarország következik, 74,2 ponttal.

A magyar hálózatok ugyanakkor az egy évvel korábbi állapotokhoz képest rosszabbul teljesítenek átlagkapacitás (átlagos letöltési sávszélesség) terén. Ez az egyetlen index, ahol Magyarország kiszorult a top10-ből, a 11. helyre, 32,7 Mbps átlagos letöltési sávszélességgel. Egy évvel korábban a magyar hálózatokon mért átlagos letöltési sávszélesség meghaladta a 39 Mbps-t - ezzel az értékkel most a hatodik helyet foglalná el hazánk a globális toplistán.

Bár az eltérés adódhat a crowdsourcing rendszerek működése kapcsán óhatatlanul jelentkező mérési pontatlanságból is, nyilvánvaló, hogy a magyar hálózatok sokáig az átlagosnál jóval alacsonyabb kapacitás-kihasználtság mellett működtek, így ahogy a kompatibilis készülékek és az egyre több benne foglalt adatot kínáló tarifák birtokában egyre többen kezdik a korábbinál aktívabban használni a mobilnet-szolgáltatást, az egységnyi sávszélesség is több felhasználó közt oszlik meg egyszerre. Mindez kihatással van az egyes felhasználói végpontokon maximálisan elérhető sávszélességre, tekintve, hogy az átlagos 4G-s cellakapacitás hazánkban évek óta állandónak tekinthető.

Ezzel együtt a mérési metodikák közt is jelentős eltérés mutatkozhat, legalábbis a Speedtest.net-et üzemeltető Ookla globális indexén Magyarország áprilisban a 19. helyen szerepel, három helyet rontva a márciusi állapotokhoz képest.