Már a Google Maps is feltünteti a traffipaxokat

Hasznos Waze funkciókat olvaszt be a Google Maps, a keresőóriás a TechCrunch-nak nyilatkozva megerősítette, térképén már az egyes utakra vonatkozó sebességhatárokat, illetve a traffipaxokat is feltünteti. Az új funkció mintegy negyven országban válik több lépcsőben elérhetővé, köztük Magyarországon is - Franciaország, Svájc és Németország ugyanakkor úgy tűnik ebből a körből kimarad, miután ezekben az országokban tiltják a hasonló funkciók használatát.

A sebességhatárokat jelző ikonokat a navigáció során a kijelző bal alsó sarkában kell keresni, Androidon és iOS-en egyaránt - előbbi rendszeren pedig a felhasználóknak lehetőségük lesz jelenteni is a felfedezett sebességmérő kamerákat. Ez a funkció az iOS-be egyelőre úgy tűnik nem jut el, a felhasználók által megjelölt traffipaxok azonban az Apple platformján is láthatók lesznek, az utakon felbukkanó ikonok formájában. A szolgáltatás jelen állás szerint hivatalos forrásokra, illetve a felhasználók jelzéseire egyaránt támaszkodik az információk megjelenítéséhez. A TechCrunch értesülései szerint egyébként a vállalat már két héttel ezelőtt megkezdte a funkció bekapcsolását bizonyos felhasználóknál, noha hivatalosan továbbra sem jelentette be azt.

kép: Android Police

A megoldás a Waze felhasználóknak persze már jó ideje ismerős lehet, a Google láthatóan nem siette el a funkciók átemelését a 2013-ban mintegy 1,1 milliárd dollárért felvásárolt termékből. Az autósok között itthon is kiemelten népszerű Waze navigációs funkcióit tekintve továbbra is jócskán a Google Maps előtt jár, a felhasználóközösség jelentéseire támaszkodva ugyanis az alkalmazás egy sor további figyelmeztetést is ad, legyen szó a rendőrségi ellenőrzésről, útlezárásról, balesetekről, félrehúzódott járművekről, az útra került akadályokról, közlekedésilámpa-kamerákról - vagy épp üzemanyagárakról.

Az új funkciókkal a mezei Google Maps is tett egy lépést az összetettebb navigációs appok felé, noha a fentiekből azért látható, hogy még mindig messze van a Waze és társaitól már jó ideje ismert, széles körű funkcionalitástól. Nem lenne meglepő ugyanakkor, ha a következőkben a Google szép sorban további funkciókat is elkezdene átvenni a Waze-ből, hogy az autós felhasználókat is minél inkább fő térképszolgáltatására terelje.