Újabb halasztás a Liberty-Vodafone üzletet érintően

Az eredeti tervekhez képest immár csaknem két hónapot csúszhat a Liberty Global és a Vodafone közt létrejött felvásárlási tranzakció jóváhagyása, miután az Európai Bizottság versenyügyi szerve további két héttel - július 9 helyett július 23-ra halasztotta a döntés végső határidejét. A szervezet egyelőre nem kommentálta hivatalosan, hogy mi az oka a halasztásnak, mely többek közt hatással lesz az üzlet részét képező magyar Liberty-operáció, a UPC Magyarország felvásárlására, pontosan annak jóváhagyására is.

A Reuters ugyanakkor saját forrásaitól úgy értesült, hogy az ilyen eljárások részét képező átfogó iparági és fogyasztói konzultációs körök során továbbra is olyan visszajelzések érkeztek a Bizottság felé, melyek azt hangsúlyozzák, hogy a Vodafone által korábban felajánlott engedmények nem elégségesek ahhoz, hogy a verseny egyes piacokon - nyilvánvalóan elsősorban Németországban - ne sérüljön. Az üzlet magyar piacra gyakorolt potenciális hatásával kapcsolatban ugyan semmilyen kifogás nem merült fel, de mivel a Bizottság elé egy csomagban terjesztették be a négy országot érintő akvizíciót, ezért ha Németországban nem sikerül dűlőre jutniuk a feleknek, az az üzlet hazai szálát is befolyásolja.

A Vodafone az ügy előremozdítása érdekében május elején egyezett meg a spanyol kézben lévő Telefónica Deutschlanddel arról, hogy a verseny élénkítése érdekében utóbbi nagykereskedelmi modellben értékesítheti az egyesülő vállalatok különböző kábeles szolgáltatásait. A német vezetékes távközlési piacon a Telefónica így is utolsó szereplőként kulloghat majd, jelenlegi, 6%-os piaci részesedésével az egyesülő Vodafone és Unitymedia 34%-a és a piacvezető Deutsche Telekom 40%-a mögött. A nagykereskedelmi megállapodás ezzel együtt hozzájárulhat ahhoz, hogy a spanyol cég megfordítsa szerencséjét Németországban, és valamelyest visszatornássza magát a vezetékes szegmensben, ahol fénykorában, 2006-ban 12%-on állt piaci részesedése. A Telefónica egyébként jelenleg is rendelkezik élő nagykereskedelmi szerződéssel: a cég a Deutsche Telekom xDSL termékeit értékesíti ebben a modellben.

Alighanem a fenti engedményt kevesellték a piaci szereplők, vélhetően közülük is elsősorban a Deutsche Telekom, mely komoly szerepet játszott abban, hogy az Európai Bizottság végül átfogó vizsgálatot indítson az akvizíciót érintően.