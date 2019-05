Szponzorációs lehetőséggel bővít a GitHub

Új funkcióval segítene a fejlesztők válla alá nyúlni a GitHub: a Microsoft tulajdonában lévő cég bejelentette béta zászló alatt rajtoló GitHub Sponsors megoldását, amelyen keresztül a felhasználóknak lehetőségük nyílik anyagilag is támogatni az általuk arra érdemesnek ítélt nyílt forrású szoftverek készítőit. A vállalat ráadásul nem áll meg ennyinél, a projekthez csatlakozó fejlesztőket egy éven keresztül maga is ugyanakkora összeggel támogatja, mint amekkorát a közösség összekalapolt - ötezer dolláros maximumig.

Az új, globálisan elérhető támogatási opció kapcsán a vállalat siet hangsúlyozni, hogy a felajánlott összegből egyáltalán nem csíp le magának, illetve semmilyen platformdíjat nem számol fel, ráadásul ígérete szerint egy éven keresztül a fizetésfeldolgozás költségeit is állja. A cég továbbá minden hozzájárulást enged honorálni, nem csak a szó szoros értelmében vett kódot: aki részt vett egy adott nyílt forrású projektben, legyen szó a dokumentáció elkészítéséről, vezetői vagy mentori feladatokról, dizájnról vagy bármilyen egyéb segítségről, részesülhet a GitHub Sponsors programból.

A támogatási lehetőséget a vállalat a GitHub felületének több részébe is integrálta, az elérhető az adott fejlesztő profiljára navigálva, de akár a kiszemelt projektet megnyitva, az egeret a felhasználónév fölé húzva megjelenő információs buborékból közvetlenül is hozzáférhető a szponzorációs opció. Mindezek mellett a cég egy új, Community Contributors kártyát is beépít felületére, ahol részletesen követhető, hogy az adott projektet, illetve a hozzá tartozó függőségeket kik rakták össze. Ez alapján a felhasználók szabadon eldönthetik, hogy annak mely részeit, illetve azok alkotóit tartják érdemesnek a szponzorációra.

A nyílt forrású projekteknek továbbá lehetőségük van támogatási modelljeiket is megjeleníteni GitHub oldalukon, akár a hozzájáruló fejlesztők szponzorációs profiljainak közvetlen kiírásával, vagy bármilyen egyéb, külső platformra való hivatkozással, mint a Patreon, az Open Collective, a Community Bridge vagy a Ko-fi. A GitHub Sponsors egyelőre béta verzióban érhető el, az érdeklődők - akár a szponzorra váró, nyílt forrású projektek, akár a potenciális támogatók oldalán - feliratkozhatnak a megoldás várólistájára, amelyről a vállalat több lépcsőben vonja be a bétába a jelentkezőket. A cég a visszajelzések alapján folyamatosan csiszolja az új funkciót, noha arról egyelőre nem beszélt, az éles rajtra pontosan mikor számíthatunk.