Nem bővül tovább a magyar online vásárlók köre

Hazánkban a felnőtt magyar internetezők több mint 91%-a, azaz megközelítőleg 5,4 millió ember vásárolt legalább egyszer az elmúlt évben valamint online, ami 800 ezres növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest, a további növekedés üteme éppen ezért mostantól jelentősen lassulhat - többek közt erre hívja fel a figyelmet idén év elején elvégzett rendszeres, éves felmérésének eredményeit kiértékelve az eNET piackutató. A kutatás részben fedi a GKI Digital által márciusban publikált számokat, mely többek közt az online értékesítés teljes tavalyi árbevételére is rálátást adott.

Az eNET kutatása szerint a vásárlás gyakoriságát tekintve már most is igen aktívak az interneten vásárlók. A felmérésre adott válaszok alapján 78 százalékuk legalább negyedévente szokott online vásárolni, a többség (60 százalék) pedig hat vagy többféle termékkategóriát vesz online. A három legkedveltebb termékkategória a mobiltelefon és kiegészítők (58 százalék); a ruházat és kiegészítők (57 százalék); illetve a játék, ajándék (53 százalék). Szolgáltatások közül – melye(ke)t az e-vásárlók 86 százaléka vásárolt már online –, egyértelműen kiemelkedik a szállásfoglalás (60 százalék).

A kutatócég további, a magyar mellett a nemzetközi piacokat is jellemző trendekre is rávilágít az eredmények értékelésekor, így például Magyarországon is egyre többen használják vásárláshoz okostelefonjukat, ezen felhasználók aránya a 2017-es 30%-ról 2018-ban 48%-ra nőtt. Az eNET szerint jelentősen bővült az elmúlt évben a készpénzmentes fizetési módokat előnyben részesítő vásárlók köre Magyarországon, így a vevők többsége (51%-uk) már a készpénzmentes tranzakciókat preferálja. A GKI Digital márciusban publikált kutatása szerint ugyanakkor a belföldi webshopokból végzett vásárlások esetén a készpénzes utánvét még mindig rendkívül erősen tartja magát, melynek részben bizalmi, részben társadalmi okai vannak.

A kutatás szerint jelentősen bővült a külföldi webáruházakból vásárlók köre tavaly: a válaszadók 58 százaléka, azaz 3,1 millióan vásároltak már online külföldről. 2017 májusa óta közel 900 ezerrel bővült a külföldi webshopokban (is) vásárlók tábora. Az FMCG szektor előretörése az eNET szerint is hangsúlyosan jelen van a magyar e-kereskedelemben, a kutatócég szerint az online vásárlók 22%-a, azaz nagyjából 1,2 millió ügyfél intézett háztartási bevásárlást online. A legtöbb vásárlást ebben a szegmensben továbbra is a TESCO bonyolítja le, derül ki a kutatásból.