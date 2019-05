Már forintban is fel lehet tölteni a Revolut tárcáját

Csendben érkezett meg a magyarországi felhasználók által várt kártyás forint alapú feltöltés Revolutra. Ezzel párhuzamosan már forintban jelzi az esetleges limitek összegét, illetve a havidíjas Premium és Metal csomagok árát a mobilos alkalmazás, amely a magyar nyelvet is ismeri. Az egyelőre hivatalosan nem kommentált fejleménynek hála a hazai ügyfeleknek többé nem kell megfizetniük a devizaváltás költségeit, amennyiben pedig a kártyakibocsátó bank nem számol fel valamilyen díjat az eddig rendre vásárlásnak titulált tranzakcióért, akkor a forint tárca teljesen díjmentesen tölthető fel, hétköznapokon pedig az összeg kvázi középárfolyamon váltható át a támogatott devizák bármelyikére.

Az utóbbi hónapokban a magyar piacon (is) sok negatív visszhangot kapott a forint alapú számlák bevezetésének folyamatos csúszása miatt a Revolut. A rajtot még tavaly márciusra ígérte a challenger bank: először áprilisi indulásról beszélt, majd több csúszás után 2018 végére ígérte be a konverzió nélkül forinttal is feltölthető számlát. A november végi budapesti Beyond Banking konferencián ennek megfelelően sokan már a rajt pontos részleteinek bejelentésére számítottak, így nagy volt a csalódás, mikor a Revolut üzletfejlesztési vezetője Andrius Biceika csak annyit mondott, "talán még idén, talán jövőre" érkezik meg a szolgáltatás. Végül az utóbbi verzió valósult meg, bár egyelőre csak részben.

Mastercard, Maestro, vagy VISA kártya mellett az ugyancsak ma elrajtolt Apple Pay-jel is lehet feltölteni

A régóta áhított funkcióval továbbra is csak részben lehet kiváltani a gyökeresen eltérő üzleti modellel működő, ezzel pedig jellemzően magasabb díjakkal dolgozó hazai bankokat. Több más piaccal ellentétben ugyanis magyarországi bankszámlát (IBAN-t) még mindig nem kínál a Revolut, így a munkabér vagy bármilyen más bevétel átutalása továbbra is külföldre irányuló átutalásnak minősül. Arról egyelőre nincs információ, hogy a korábban ígért forint alapú (belföldi?) IBAN számot mikor és milyen formában hozza el a Revolut. A közvetlen feltöltésnek egyébként forintnál is megszabott egy alsó határt a cég, az alkalmazásban 3500-ról indulhat a kártyás tranzakció összege, de a Payment link opció alatt létrehozható webes bekérőfelülettel akár ez alá is be lehet menni.

A változásokkal az ingyenes csomagban havi 75 000 forinton állt meg a készpénzfelvétel ingyenes határa, e fölött 2 százalékot számol fel a Revolut. A középárfolyamokhoz nagyon közeli rátán havi 1 850 000 forintig lehet devizát váltani, ezt követően 0,5 százalékot számol fel a cég, akárcsak hétvégén, amikor a pénzpiaci zárvatartás miatt pénznemtől függően 0,5-1,5 százalékkal lehet magasabb az árfolyam. Amennyiben ez kevés lenne, a havi 2600 forintos díjért elérhető Premium csomagban 150 000 forintra növelhető az ATM-s felvét ingyenes határa, a hét közbeni devizaváltásra pedig már limit nélkül van lehetőség, néhány extra szolgáltatás mellett. Az aktuális legnagyobb csomagot jelentő, 4700 forintos havidíjért rendelhető Metal esetében 220 000 az ingyenes készpénzfelvétel felső határa, hét közbeni devizaváltásnál itt sincs limit, miközben a kártyás vásárlások összegéből Európában 0,1, azon kívül pedig 1 százalékot ír jóvá a Revolut.

Az átlagfelhasználóknak bőven elég lehet az ingyenes konstrukció, amelyben a feljebb említett készpénz felvét és átváltás mellé ingyenesen rendelhető az első bankkártya. A fizikai Mastercard vagy VISA mellé egy könnyen cserélhető virtuális kártya is jár, továbbá bizonyos kriptodevizák vételére és eladására is van lehetőség. A Revolut egyébként épp a közelmúltban beszélt rövid- és középtávú terveiről, melyek között az Apple Pay júniusi bevezetése és a Google Pay kiterjesztése, a megtakarítások kamatoztatása, illetve a minden ügyfelének ingyen felkínált közvetett részvénykereskedés is szerepel.