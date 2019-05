Idehaza is élesedett az Apple Pay

Ahogy már a múlt héten biztossá vált, a cupertinói vállalat elsőkét a hazai piacvezető pénzintézettel vezette be az Apple kompatibilis eszközeivel használható, érintéses fizetésre is alkalmas szolgáltatást. Az ügyfelek számára teljesen díjmentes Apple Pay első körben csak az OTP Mastercard és Maestro kibocsátású, fizikai bankkártyáival érhető el, de a felek már dolgoznak a VISA típusú és egyéb kártyák kompatibilitásán is.

Az érintéses tranzakciókhoz egy arra alkalmas Apple készülék (iPhone 6 vagy annál újabb telefon, illetve bármilyen Apple Watch), egy aktív OTP Mastercard vagy Maestro kártya, nem utolsó sorban pedig az érintéses fizetésre felkészített POS terminál szükséges. Az alig egyperces telepítést az OTP SmartBank Bankkártyák, vagy a Simple Bankkártyáim menüpontja alatt lehet kezdeményezni. A két alkalmazás hiányában az iOS Wallet appjával is gyorsan elvégezhető a folyamat (jobbra fent a + gombra bökve). A pénzintézet szerint az Apple Pay-re mutatkozó igényt jól szemlélteti, hogy a ma hajnal 5-kor élesedett szolgáltatásba ~9:30-ig már mintegy 10 000 ügyfél regisztrált.

iPhone esetén terminálos fizetésekhez minden esetben azonosítás szükséges (Touch ID-val, Face ID-val, vagy jelkóddal), ezt követően viszont már csak a kártyához beállított limit szabhat határt a tranzakció összegének, azaz 5000 forint felett sem szükséges PIN-kód. "A biztonság, a személyes adatok védelme az Apple Pay működésének alapját képezik. Fizetéskor a kártyaadatokat sem a mobileszköz, sem az Apple szervere nem tárolja. Ehelyett egy egyedi azonosítót (Device Account Number) rendel hozzá a szoftver a tranzakcióhoz, és titkosítva ezt tárolja a készülék biztonsági moduljában (Secure Element). Minden tranzakcióhoz egyedi, alkalmanként változó biztonsági kód tartozik." - mondja a bank közleménye.

Fontos, hogy a szolgáltatás használatának nem előfeltétele az aktív adatkapcsolat, a sikeres tranzakciónak csak a készülék akkus töltöttsége (meg persze a kártya mögötti számla egyenlege) szabhat gátat. Az OTP-s kártyák az Apple Pay webes felületének hála egyes Mac és iPad készülékekkel is használhatóak Safari alatt, bár a fizetési szolgáltatás támogatásának eddigi teljes hiányában erre a hazai webshopok még nem készültek fel.

A rajt apropójából tartott sajtórendezvényen az is kiderült, hogy elsősorban nem az OTP-n múlt a szolgáltatás kései bevezetése. A pénzintézet régóta nyitott volt, az Apple viszont ragaszkodott ütemtervéhez, amelyben csak az elmúlt nagyjából egy évben került terítékre régiónk. A bank ügyvezető igazgatója, Csányi Péter elmondta, hogy az Apple és az OTP között nagyjából egy éve kezdődtek a kereskedelmi tárgyalások. A megegyezést követően indulhattak a fejlesztések, amelyben az Apple mellett a kártyatársaságokat is be kellett vonni. Elsőként az idehaza piacvezető Mastercarddal sikerült véghez vinni a munkálatokat, de az OTP ígérete szerint belátható időn belül az VISA kártyákkal, sőt, a Simple alkalmazásban igényelhető prepaid virtuális kártyával is működni fog az Apple Pay.



A HWSW kérdésére Csányi továbbá elárulta, hogy az OTP és az Apple között nincs exkluzív szerződés, vagyis csak a konkurens bankok tempóján múlik, meddig őrizheti meg az OTP kizárólagos státuszát. (Az időközben a CIB-től érkezett állásfoglalás szerint a bank mindent megtesz azért, hogy még idén bevezethesse a szolgáltatást. Megkeresésünkre az Erste Bank azt közölte, hogy dolgozik a teljes mobilos paletta lefedésén. A bank rövid közleményéből arra lehet következtetni, hogy akár már heteken belül elkészülhet az Apple Pay támogatás, amely a közelmúltban bemutatott androidos megoldást egészítené ki.)

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint az OTP ügyfélkörében jelenleg nagyjából 3-400 000 fő használ valamilyen Apple készülékét (elsősorban vélhetően iPhone-t). Az előzetes elvárások szerint az Apple eszközökkel rendelkező felhasználóbázis darabszámban több, átlagosan pedig magasabb értékű tranzakciót bonyolíthat majd, így az Apple Pay fizetésekből befolyt összeg várhatóan nem lesz majd messze a lényegesen nagyobb androidos tábor forgalmától. A témához kapcsolódik, hogy a Simple alkalmazást már körülbelül 700 000 ügyfél használja, amely tömeg 20 milliárd forint összértékű költést generált az elmúlt nagyjából másfél évben. A számok tükrében az OTP jelenleg megoldottnak látja az androidos platform lefedettségét, így nincs napirenden a Google Pay bevezetése.