A HPE megveszi a szuperszámítógépeket építő Cray-t

Felvásárolja a szuperszámítógépek gyártásában úttörő Cray-t a HPE - derült ki az utóbbi cég pár nappal korábbi bejelentéséből. A TOP500-as lista harmadik helyét elfoglaló cég megszerzésével nagyot léphet előre a HPE, amely jelenleg épp a Cray mögött helyezkedik el. A Cray ugyanis amellett, hogy több új, rekorddöntésre is alkalmas szuperszámítógépen dolgozik, több olyan házon belüli technológiával is rendelkezik, amelyet a nagyvállalati portfóliójában is kamatoztatni tud a HPE. Amennyiben minden a terv szerint megy, az 1,3 milliárd dollár összértékű tranzakció jövő év elején zárulhat le.

A HPE döntésében vélhetően szerepet játszott, hogy a Cray két új exascale rendszert is épít az USA-ban. Az Intel chipjeire építő Aurora, illetve az AMD-re alapozó Frontier egyaránt 2021-ben készülhet el. Ebből az utóbbi nyújthatja a nagyobb, mindösszesen 1,5 exaflopsos számítási kapacitást. Az AMD jövőbeni processzoraira és GPU-s gyorsítóira épülő rendszer lehet az USA eddigi legnagyobb kapacitású szuperszámítógépe.

A Frontiert a chiptervező és a szuperszámítógépekre specializálódott Cray közösen rakja össze az amerikai "energiaügyi" (valójában inkább atomügyi) minisztérium (Department of Energy, DoE) Oak Ridge National Laboratory intézményének részére. Az óriási teljesítményért hatalmas összeget fizet majd ki a minisztérium, a Frontier K+F kiadásai ugyanis 100, maga a vas pedig mintegy 500 millió dollárba fog kerülni, ami a valaha épített leggyorsabb rendszer mellett egyben a legdrágábbat is jelentheti majd.

A rendszer tervezése és felépítése mellett saját technológiával is beszáll a Frontierbe a Cray. A szuperszámítógépekre specializálódott vállalat legnagyobb dobása a házon belül fejlesztett Slingshot interconnect. A portonként 200 Gb/sec sávszélességet nyújtó fejlesztés úgy kapcsolja majd össze az egyes szervereket, hogy az azokban található GPU-k képesek lehetnek közvetlenül hozzáférni egymás memóriájához, amely sokat javíthat a rendszer skálázódásán. Ez, tehát a know-how is vonzó lehetett a Cray-ben, a nagy adatközpontok skálázódását ugyanis komolyan befolyásolja az interconnect, így vélhetően a Slingshotot nem csak szuperszámítógépeknél fogja majd monetizálni a HPE.

Pár éven belül a Cray már a második olyan szuperszámítógépekkel foglalkozó cég amely a HPE hálójában köt ki. A cég 2016-ban vásárolta fel a szebb napokat is megélt SGI-t, amely 275 millió dollárjába került.