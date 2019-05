Autós kütyüvel figyelné a hallgatói szokásokat a Spotify

Autós kütyüvel igyekszik közelebbről megismerni felhasználói podcast- és zenehallgatási szokásait a Spotify. Miután a vállalat a kifejezetten tesztelési célokra szánt hardvert nem tervezi kereskedelmi forgalomba hozni, annak elnevezésénél sem erőltette meg magát túlságosan, a készülék "Car Thing" néven rajtol.

Az eszközről egyelőre annyi ismert, hogy egy kerek kijelzővel szerelt, hangvezérelt zene- és podcasthallgató készülék lesz, amelyet a vállalat az Egyesült Államokban, Spotify Premium előfizetők egy kisebb csoportjával kezd tesztelni. A kütyü pontos funkcionalitása egyelőre nem ismert, a The Verge információi szerint ugyanakkor szivargyújtóról működik majd és a Bluetooth-on keresztül csatlakozik a sofőr (netán utas) telefonjához, a hangvezérlést pedig a "Hey Spotify" parancsra lehet majd megkezdeni. A kiválasztott felhasználóknak a cég ingyenesen biztosítja majd az eszközt.

Nem csoda, hogy a vállalat jobb rálátást akar kapni az autós felhasználói szokásokra, hiszen a zenehallgatás jelentős része az ingázás idejére esik, ami az Egyesült Államokban különösen sokaknál telik a volán mögött. Ahogy közleményében a Spotify is rámutat, az amerikaiak évente nem kevesebb mint 70 milliárd órát töltenek az autóban - ami alatt potenciálisan a cég szolgáltatását is használhatják. Ezt az időt ugyanakkor a cég nem tudja mindig behatárolni, hiszen míg a Spotify Waze-integráción keresztüli vezérlése jó indikátora lehet annak, hogy a felhasználó éppen vezet, aki egyszerűen Bluetooth-on, netán audiokábelen folytatja a lejátszást, annál már korántsem egyértelmű hogy épp autóban ül-e.

A vállalat mindenesetre azt is siet hangsúlyozni, hogy a Car Thing rajtjával korántsem akar hardvercéggé alakulni, továbbá nem jelenleg azt nem tervezi széles körben elérhetővé tenni - a fókusz továbbra is az online zenei platformon marad. A felhasználókkal való közelebbi ismerkedést viszont nagyon úgy tűnik, hogy a cég hosszabb távon nem korlátozná az autókra, ahogy fogalmaz, senki ne lepődjön meg, ha a későbbiekben Voice Thing és Home Thing nevű kütyük is napvilágot látnak, hasonló tesztkonstrukciókban.

A hasonló eszközökkel szerzett adatokat és tapasztalatokat a vállalat jelenlegi szolgáltatásának csiszolására használja majd fel. A Car Thing tesztelése a következő hetekben indul majd, a fentebb is említett, szűk felhasználói körben. Amennyiben azonban az eszköz által gyűjtött információk hasznosnak bizonyulnak, illetve nem utolsó sorban a felhasználók is pozitív visszajelzéseket adnak a kütyüről, nem lenne meglepő, ha a vállalat a későbbiekben nem zárkózna el ilyen mereven a saját hardver piacra dobásától.